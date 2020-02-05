Основатель Pizza Veterano Остальцев назвал украинских боксеров обезьянами: Усик "отблагодарил" его стихом

Основатель пиццерии Pizza Veterano и ветеран АТО Леонид Остальцев в интервью "Пятому каналу" приравнял украинских чиновников и спортсменов к обезьянам. "Нас окружают не только Ломаченки, Усики, Портновы, Богданы, ну и прочие иже с ними обезьяны. Есть огромное количество достойных людей, которые понимают, что происходит в стране", - сказал Остальцев во время интервью на "Пятом канале". Причина, по которой ветеран и бизнесмен отзывался о выше перечисленных личностях, вероятнее всего связана с недавним скандалом после публикации Ломаченко в сети видео с российскими военными. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 9 Янв 2020 в 2:15 PST Однако реакция не заставила себя долго ждать. Украинский боксер Александр Усик ответил Остальцеву "сочным" стихотворением в Instagram, в котором назвал АТОшника ослом, а также подписал: "На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем" "Может я и обезьяна, так твердит один осел, ты прости меня за слово, без обиды, ты ковбой. Сильну бороду ты носишь, мышцы крепкие твои, на словах ты терминатор, а по сути первый блин. Всех пугаешь пистолетом, не забудь мушку спилить, а то больно будет это, будет тяжко заходить. Голословные ребята научитесь говорить, а еще лучше учитесь не болтать, а сотворить", - написал Усик. Скриншот: Instagram\/usykaa Но саркастическая реакция боксера не осталась незамеченной в глазах бизнесмена. Остальцев просмеялся с Усика, написав об этом в своем Facebook: "Слава Богу, что хотя бы допускает возможность того, что все-таки, может быть обезьяной" , - написал он. Скриншот: facebook.com\/diliriya Остальцев заявил о готовности поговорить со спортсменом и обосновать свои слова вживую: "В комментах у господина Усика написал и еще раз здесь продублирую - готов повторить в глаза и обосновать. И спасибо за комплименты - мышцы у меня крепкие", - добавил он. Ветеран АТО также отметил, что ожидает комментария Ломаченко. Как сообщали Українські Новини, ранее Усик на бой с Уизерспуном надел шорты с надписью надписью: "Симферополь. Украина". Также Усик отказался от боя с россиянином Лебедевым и отдал пояс.