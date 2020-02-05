Основатель Pizza Veterano Остальцев назвал украинских боксеров обезьянами: Усик "отблагодарил" его стихом

Основатель пиццерии Pizza Veterano и ветеран АТО Леонид Остальцев в интервью "Пятому каналу" приравнял украинских чиновников и спортсменов к обезьянам.

"Нас окружают не только Ломаченки, Усики, Портновы, Богданы, ну и прочие иже с ними обезьяны. Есть огромное количество достойных людей, которые понимают, что происходит в стране", - сказал Остальцев во время интервью на "Пятом канале".

Причина, по которой ветеран и бизнесмен отзывался о выше перечисленных личностях, вероятнее всего связана с недавним скандалом после публикации Ломаченко в сети видео с российскими военными.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 9 Янв 2020 в 2:15 PST

Однако реакция не заставила себя долго ждать. Украинский боксер Александр Усик ответил Остальцеву "сочным" стихотворением в Instagram, в котором назвал АТОшника ослом, а также подписал:

"На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем"

"Может я и обезьяна, так твердит один осел, ты прости меня за слово, без обиды, ты ковбой. Сильну бороду ты носишь, мышцы крепкие твои, на словах ты терминатор, а по сути первый блин. Всех пугаешь пистолетом, не забудь мушку спилить, а то больно будет это, будет тяжко заходить. Голословные ребята научитесь говорить, а еще лучше учитесь не болтать, а сотворить", - написал Усик.

Скриншот: Instagram/usykaa

Но саркастическая реакция боксера не осталась незамеченной в глазах бизнесмена.

Остальцев просмеялся с Усика, написав об этом в своем Facebook:

"Слава Богу, что хотя бы допускает возможность того, что все-таки, может быть обезьяной" , - написал он.

Скриншот: facebook.com/diliriya

Остальцев заявил о готовности поговорить со спортсменом и обосновать свои слова вживую:

"В комментах у господина Усика написал и еще раз здесь продублирую - готов повторить в глаза и обосновать. И спасибо за комплименты - мышцы у меня крепкие", - добавил он.

Ветеран АТО также отметил, что ожидает комментария Ломаченко.

Как сообщали Українські Новини, ранее Усик на бой с Уизерспуном надел шорты с надписью надписью: "Симферополь. Украина".

Также Усик отказался от боя с россиянином Лебедевым и отдал пояс.