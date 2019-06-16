Певица Maruv сбежала с пресс-конференции после вопроса о Крыме

Украинская певица Maruv, победившая в национальном отборе на Евровидение, перед своим первым сольным концертом в Киеве, который состоялся в пятницу, 14 июня, поссорилась с одним из журналистов.\r\nНа пресс конференции певица ушла вопрос одного из присутствующих корреспондентов о том, "чей Крым?" и быстро завершила разговор с представителями СМИ, пишет "Главком".\r\nКак отмечается, журналист одного из украинских телеканалов спросил Maruv, кому принадлежит оккупированный полуостров Крым. На что певица ответила просьбой поставить другой вопрос.\r\nОднако журналист настоял на своем и повторил свои слова. "На отборочном туре "Евровидения" Джамала спросила у вас, чей же Крым. Вы не ответили. Так чей же Крым"? - поинтересовался журналист.\r\nВ ответ Maruv сказала: "Так, все, пока всем", и пошла с пресс конференции.\r\nКак сообщали Українські Новини, MARUV уехала в Россию сразу после получения статуэток украинской премии YUNA-2019.\r\nКроме того, в аэропорту "Борисполь" из чемодана MARUV украли "драгоценности". Позже стало известно, что Maruv еще раз обокрали в аэропорту Киева.\r\n