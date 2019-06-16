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16 июня 2019, воскресенье, 13:34 1058
Шоу-бизнес 2019-06-16T13:34:15+03:00
Українські Новини
Певица Maruv сбежала с пресс-конференции после вопроса о Крыме

Певица Maruv сбежала с пресс-конференции после вопроса о Крыме

Maruv Фото: facebook.com/MaruvOfficial
Maruv Фото: facebook.com/MaruvOfficial

Украинская певица Maruv, победившая в национальном отборе на Евровидение, перед своим первым сольным концертом в Киеве, который состоялся в пятницу, 14 июня, поссорилась с одним из журналистов.

На пресс конференции певица ушла вопрос одного из присутствующих корреспондентов о том, "чей Крым?" и быстро завершила разговор с представителями СМИ, пишет "Главком".

Как отмечается, журналист одного из украинских телеканалов спросил Maruv, кому принадлежит оккупированный полуостров Крым. На что певица ответила просьбой поставить другой вопрос.

Однако журналист настоял на своем и повторил свои слова. "На отборочном туре "Евровидения" Джамала спросила у вас, чей же Крым. Вы не ответили. Так чей же Крым"? - поинтересовался журналист.

В ответ Maruv сказала: "Так, все, пока всем", и пошла с пресс конференции.

Как сообщали Українські Новини, MARUV уехала в Россию сразу после получения статуэток украинской премии YUNA-2019.

Кроме того, в аэропорту "Борисполь" из чемодана MARUV украли "драгоценности". Позже стало известно, что Maruv еще раз обокрали в аэропорту Киева.

 

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