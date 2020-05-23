На аукционе СЕТАМ продали якобы арестованного за долги питбуля

Питбультерьера Тора, отобранного у владельца якобы за долги и выставленного на государственный аукцион через систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) продали 22 мая. Начальная цена лота была 112 грн 50 копеек, а купили собаку за 11 249 грн 99 копеек.

Об этом свидетельствует карточка лота на сайте СЕТАМ.



На сайте написано, что собаку продавали за долги, однако министр юстиции Денис Малюська сообщил, что питбультерьер покусал перехожих, а владелец оштрафован постановлением Краснолиманского городского суда Донецкой области и этим же постановлением суд постановил эту собаку конфисковать.

Питбуль 2015 года рождения проживает в городе Лиман Донецкой области. На ресурсе выставлено его фото, а также снимок ветеринарного паспорта, что животное имеет все положенные прививки.



Как сообщали Українськi Новини, ранее появилась информация, что суд конфисковал собаку у хозяев из-за долгов.

Кроме того, Малюська допускает выставление на аукцион 3 львов и 5 медведей в ближайшее время.

Также глава Минюста выразил готовность забрать пса, которого продают с молотка.