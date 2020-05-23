подписаться на рассылку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
23 мая 2020, суббота, 11:00 20
Общество 2020-05-23T11:30:02+03:00
Українські Новини
На аукционе СЕТАМ продали якобы арестованного за долги питбуля

На аукционе СЕТАМ продали якобы арестованного за долги питбуля

Валерия Драгомирова
Аукцион, Собака, СЕТАМ, Питбуль
Собака. Фото: setam.net.ua
Собака. Фото: setam.net.ua

Питбультерьера Тора, отобранного у владельца якобы за долги и выставленного на государственный аукцион через систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) продали 22 мая. Начальная цена лота была 112 грн 50 копеек, а купили собаку за 11 249 грн 99 копеек.

Об этом свидетельствует карточка лота на сайте СЕТАМ.


На сайте написано, что собаку продавали за долги, однако министр юстиции Денис Малюська сообщил, что питбультерьер покусал перехожих, а владелец оштрафован постановлением Краснолиманского городского суда Донецкой области и этим же постановлением суд постановил эту собаку конфисковать. 

Питбуль 2015 года рождения проживает в городе Лиман Донецкой области. На ресурсе выставлено его фото, а также снимок ветеринарного паспорта, что животное имеет все положенные прививки.

Как сообщали Українськi Новини, ранее появилась информация, что суд конфисковал собаку у хозяев из-за долгов.

Кроме того, Малюська допускает выставление на аукцион 3 львов и 5 медведей в ближайшее время.

Также глава Минюста выразил готовность забрать пса, которого продают с молотка.

Больше новостей о: Аукцион Собака СЕТАМ Питбуль

Киев переходит на второй этап ослабления карантина. Начнет работать весь транспорт и метро
В Украине второй день снижается количество новых случаев коронавируса
Новости
В Киеве с 1 июня откроются детсады и школы для 11-х классов, — КГГА 11:20
На аукционе СЕТАМ продали якобы арестованного за долги питбуля 11:00
Киев переходит на второй этап ослабления карантина. Начнет работать весь транспорт и метро 10:15
Катастрофа пакистанского самолета в Карачи. Фото: The Dispatch News Desk (DND)
Катастрофа пакистанского самолета в Карачи: в живых остались лишь 3 человека 10:15 Фото
В Украине второй день снижается количество новых случаев коронавируса 09:55
больше новостей
Сертификация автомобилей на ГБО: кто и почему ей сопротивляется 10:37
Кабмин разрешил ходить по улицам без маски 11:26 Инфографика
Зеленский значительно расширил права налоговой и контролирующих органов 11:14
Электронный суд заработает в июне, - Холоднюк 10:34
Полеты в Европу. Авиакомпании рассказали, как будут защищать пассажиров на борту 06:30
больше новостей
Что известно о "деле 43 картин", по которому Порошенко вызывают на допрос? 20:33
Азербайджан передал Украине 23 тонны гумпомощи для борьбы с коронавирусом 20:26
Кабмин разрешил ходить по улицам без маски 11:26 Инфографика
Убийство в Житомирской области. Фото: Facebook Антон Геращенко
В Житомирской области профессиональный охотник расстрелял 7 человек, одному удалось сбежать 12:59
Производители полимерных материалов заявляют о катастрофических последствия для отрасли при введении пошлин 17:18
больше новостей
Сегодня 73-й день карантина, до его окончания осталось 30 дней
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok