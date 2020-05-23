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23 травня 2020, субота, 11:47 10
Суспільство 2020-05-23T14:00:03+03:00
Українські Новини
У Києві другий день поспіль не змінюється кількість нових випадків Covid-19

У Києві другий день поспіль не змінюється кількість нових випадків Covid-19

Валерия Драгомирова
Київ, Коронавірус, Коронавірус у Києві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кількість хворих на коронавірус у Києві 22 травня порівняно з попередньою добою збільшилася на 47 осіб до 2 569, померлих за минулу добу немає.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 47 чоловік. Серед них - 14 медиків. На сьогодні в столиці вже 2 569 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав він.

Серед хворих 29 жінок у віці від 18 до 63 років та 16 чоловіків від 32 до 74 років, а також 2 хлопчика, яким 7 і 14 років.

До лікарень столиці госпіталізовано 7 пацієнтів, решта лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 13 осіб, всього з початку епідемії одужав 351 киянин.

Наголошується, що найбільше випадків за минулу добу виявили знову в Дарницькому районі - 10 хворих, у Святошинському (9 випадків) та Деснянському (8) районах.

При цьому таблиця статистики захворювання та смертності від коронавірусної інфекції на сайті Київміськадміністрації свідчить про те, що кількість летальних випадків у столиці від коронавірусу за весь період становить 58 осіб, тобто цей показник не змінився в порівнянні з показником за 21 травня.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві з 1 червня відкриються дитсадки і школи для 11-х класів.


Тим часом в Україні другий день знижується кількість нових випадків коронавірусу.

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