Київ переходить на другий етап ослаблення карантину. Почне працювати весь транспорт і метро

Київ переходить до 2-го етапу ослаблення карантину і з 12:00 суботи, 23 травня, запускає наземний громадський транспорт, хоча за даними Центру громадського здоров'я не готовий до другого етапу ослаблення.

Про це повідомив виконуючий обов'язки першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентин Мондрієвський на брифінгу в суботу за підсумками засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо впровадження другого етапу ослаблення протиепідемічних обмежень, передають Українські Новини.

"Прийнято рішення про перехід до наступного етапу ослаблення карантинних заходів у місті Києві... Це означає, що з сьогоднішнього дня, з 12 годин 23 травня, в столиці почнуть працювати торговельні установи розміром до 1 тис. кв. метрів, у тому числі ті, які знаходяться в будівлях та мають окремі входи. З 12:00 відновить у звичайному режимі роботу весь наземний громадський транспорт", - сказав він.



Крім того, з 25 травня планують відкрити метро у звичайному режимі, також начнуть працювати всі ринки і ярмарки. З понеділка також будуть доступні для використання спортивні, дитячі майданчики в парках, скверах та на прибудинкових територіях.

За словами Мондрієвського, рішення про перехід до 2-го етапу ослаблення карантину прийнято у зв'язку з тим, що загальна кількість нових випадків захворювання на коронавірус у столиці за останні 7 днів на 100 тис. населення становить менше ніж 12 осіб - 11,7; другий показник - завантаженість ліжок у лікарнях становить 35%, а середня кількість тестувань, проведених методом ПЛР, становить понад 12 чоловік на 100 тис. населення - 37,7.



Як повідомляли Українські Новини, в Україні другий день знижується кількість нових випадків коронавірусу.



Крім того, сьогодні 73-й день карантину, до його закінчення залишилося 30 днів.