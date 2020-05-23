подписаться на рассылку
26.6 26.96
28.95 29.6
˟
23 мая 2020, суббота, 08:15 242
Общество 2020-05-23T08:30:02+03:00
Українські Новини
Сегодня 73-й день карантина, до его окончания осталось 30 дней

Сегодня 73-й день карантина, до его окончания осталось 30 дней

Валерия Драгомирова
Коронавирус, карантин в Украине, Смягчение карантина
Оставайся дома. Фото: рixabay
Оставайся дома. Фото: рixabay

Сегодня начался 73-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 20 мая было принято решение о продлении карантина до 22 июня.

До этой даты осталось 30 дней.

Ранее Кабмин снял ряд карантинных ограничений с предложениями министерств с 11 мая.

Таким образом, с 11 мая разрешается работа заведений торговли непродовольственными товарами, работа летних террас кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также заведений питания на вынос, заведений культуры по желанию этих заведений, также разрешается деятельность нотариусов, адвокатов, аудиторов.

Также с 11 мая открываются парки и скверы, салоны красоты, частично музеи.

20 мая Кабинет Министров на своем заседании рассмотрел вопрос относительно дальнейшего смягчения карантина в Украине.

С 22 мая возобновит работу городской и пригородный транспорт, гостиницы (кроме хостелов, без ресторанов и бассейнов), разрешат проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также церковные службы (не более 1 человека на 10 квадратных метров).

Также правительство рассмотрит возможность возобновления работы детских садов и метрополитена с 25 мая, если это позволит эпидемическая ситуация.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.


Как сообщали Українські Новини, 8 из 24 областей и столица оказались не готовыми ко второму этапу ослабления карантина. 

Кроме того, детским садам разрешили не открываться, если к приему детей в карантин там не готовы. 

Больше новостей о: Коронавирус карантин в Украине Смягчение карантина

8 из 24 областей и столица оказались не готовыми ко второму этапу ослабления карантина. Опубликована таблица
Гривна укрепится после выходных. Как менялся официальный курс валют за неделю
Новости
Сегодня 73-й день карантина, до его окончания осталось 30 дней 08:15
Шмыгаль стал первым украинским премьером, который не принимал участия в мероприятиях по случаю 9 мая 07:16 Документ
8 из 24 областей и столица оказались не готовыми ко второму этапу ослабления карантина. Опубликована таблица 07:14
Гривна укрепится после выходных. Как менялся официальный курс валют за неделю 06:30
Минздрав назвал даты экзаменов для студентов-медиков и интернов 06:30
больше новостей
Сертификация автомобилей на ГБО: кто и почему ей сопротивляется 10:37
Кабмин разрешил ходить по улицам без маски 11:26 Инфографика
Зеленский значительно расширил права налоговой и контролирующих органов 11:14
Полеты в Европу. Авиакомпании рассказали, как будут защищать пассажиров на борту 06:30
Рубль взлетел в киевских обменниках. Курс российской нацвалюты на 21 мая 10:50
больше новостей
Азербайджан передал Украине 23 тонны гумпомощи для борьбы с коронавирусом 20:26
Что известно о "деле 43 картин", по которому Порошенко вызывают на допрос? 20:33
Кабмин разрешил ходить по улицам без маски 11:26 Инфографика
Убийство в Житомирской области. Фото: Facebook Антон Геращенко
В Житомирской области профессиональный охотник расстрелял 7 человек, одному удалось сбежать 12:59
Производители полимерных материалов заявляют о катастрофических последствия для отрасли при введении пошлин 17:18
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok