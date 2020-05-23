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23 травня 2020, субота, 09:58 9
Суспільство 2020-05-23T11:12:44+03:00
Українські Новини
В Україні другий день знижується кількість нових випадків коронавірусу

В Україні другий день знижується кількість нових випадків коронавірусу

Валерия Драгомирова
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

22 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 432 до 20 580, кількість померлих від захворювання - на 17 осіб до 605 порівняно з попередньою добою.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на 9:00 23 травня в Україні 20580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 432 нових випадки", - йдеться в повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 853 випадки;

Волинська область — 759 випадків;
Дніпропетровська область — 865 випадків;
Донецька область — 143 випадки;
Житомирська область — 618 випадків;
Закарпатська область — 1042 випадки;
Запорізька область — 403 випадки;
Івано-Франківська область — 1274 випадки;
Кіровоградська область — 466 випадків;
м. Київ — 2569 випадків;
Київська область — 1375 випадків;
Львівська область — 1285 випадків;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 280 випадків;
Одеська область — 821 випадок;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1368 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1108 випадків;
Харківська область — 892 випадки;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 329 випадків;
Чернівецька область — 2964 випадки;
Черкаська область — 387 випадків;
Чернігівська область — 127 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, 8 з 24 областей і столиця виявилися не готовими до другого етапу ослаблення карантину.

Крім того, сьогодні 73-й день карантину, до його закінчення залишилося 30 днів.

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