В Україні другий день знижується кількість нових випадків коронавірусу

22 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 432 до 20 580, кількість померлих від захворювання - на 17 осіб до 605 порівняно з попередньою добою.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на 9:00 23 травня в Україні 20580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 432 нових випадки", - йдеться в повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 853 випадки;

Волинська область — 759 випадків;

Дніпропетровська область — 865 випадків;

Донецька область — 143 випадки;

Житомирська область — 618 випадків;

Закарпатська область — 1042 випадки;

Запорізька область — 403 випадки;

Івано-Франківська область — 1274 випадки;

Кіровоградська область — 466 випадків;

м. Київ — 2569 випадків;

Київська область — 1375 випадків;

Львівська область — 1285 випадків;

Луганська область — 43 випадки;

Миколаївська область — 280 випадків;

Одеська область — 821 випадок;

Полтавська область — 266 випадків;

Рівненська область — 1368 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1108 випадків;

Харківська область — 892 випадки;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 329 випадків;

Чернівецька область — 2964 випадки;

Черкаська область — 387 випадків;

Чернігівська область — 127 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, 8 з 24 областей і столиця виявилися не готовими до другого етапу ослаблення карантину.



Крім того, сьогодні 73-й день карантину, до його закінчення залишилося 30 днів.