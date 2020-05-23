В Україні другий день знижується кількість нових випадків коронавірусу

22 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 432 до 20 580, кількість померлих від захворювання - на 17 осіб до 605 порівняно з попередньою добою. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини. "Станом на 9:00 23 травня в Україні 20580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 432 нових випадки", - йдеться в повідомленні. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 853 випадки;Волинська область — 759 випадків;Дніпропетровська область — 865 випадків;Донецька область — 143 випадки;Житомирська область — 618 випадків;Закарпатська область — 1042 випадки;Запорізька область — 403 випадки;Івано-Франківська область — 1274 випадки;Кіровоградська область — 466 випадків;м. Київ — 2569 випадків;Київська область — 1375 випадків;Львівська область — 1285 випадків;Луганська область — 43 випадки;Миколаївська область — 280 випадків;Одеська область — 821 випадок;Полтавська область — 266 випадків;Рівненська область — 1368 випадків;Сумська область — 166 випадків;Тернопільська область — 1108 випадків;Харківська область — 892 випадки;Херсонська область — 177 випадків;Хмельницька область — 329 випадків;Чернівецька область — 2964 випадки;Черкаська область — 387 випадків;Чернігівська область — 127 випадків. Як повідомляли Українські Новини, 8 з 24 областей і столиця виявилися не готовими до другого етапу ослаблення карантину. Крім того, сьогодні 73-й день карантину, до його закінчення залишилося 30 днів.