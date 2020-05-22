За сутки в мире зафиксировали 103 297 случаев заражения коронавирусом. Данные на 22 мая

В пятницу, 22 мая, в мире количество случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 103 297 до 5 103 278, 1 949 300 из них выздоровели (50 015 за сутки), 332 925 - умерли (4 756 за сутки).

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

Больше всего случаев зафиксировали в США, где вирус подтвердили у 1 577 287 человек, 94 702 из них умерли, а 298 418 - вылечились.

На втором месте Россия, где коронавирусом заразились 317 554 человека, всего в стране 3 099 летальных случаев, а победили болезнь 92 681 человек.

По количеству зараженных коронавирусом на третьем месте находится Бразилия. Коронавирусом в стране заразились 310 087, умерли - 20 048, а выздоровели - 125 960 человек.

На четвертом месте находится Великобритания. Коронавирусом заразились 1 577 287 человек, выздоровели 298 418 и умерли 94 702 человека.

В Испании зафиксировали 233 037 случаев заболевания COVID-19. Она на пятом месте. Количество умерших в стране составляет 27 949 человек, а 150 376 человек победили болезнь.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как избежать коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

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