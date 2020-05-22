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22 мая 2020, пятница, 23:50 232
Общество 2020-05-23T00:45:01+03:00
Українські Новини
Николаевская, Хмельницкая и Днепропетровская области готовы ко 2 этапу ослабления карантина, — МОЗ

Николаевская, Хмельницкая и Днепропетровская области готовы ко 2 этапу ослабления карантина, — МОЗ

Кира Молчанова
Днепропетровская область, Николаевская область, МОЗ, Хмельницкая область
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения признало Николаевскую, Хмельницкую и Днепропетровскую области готовыми ко 2 этапу ослабления карантина.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава, передают Українські Новини.

Согласно инфографике, опубликованной на сайте министерства, ещё 3 области готовы ко 2 этапу ослабления карантинных ограничений.

К ослаблению пока не готовыми оказались 8 областей.

Среди них Волынская, Донецкая, Луганская, Полтавская, Ровенская, Черновицкая, Закарпатская и Киевская области, а также Киев.

Причинами для этого служит высокое количество заболеваний, недостаточная обеспеченность местами в больницах, а также малое количество проведенных ПЦР-тестов.

Як повідомляли Українські Новини, Львівська обласна державна адміністрація (ОДА) продовжила обмеження на пасажирські перевезення до 29 травня.

Київська обласна державна адміністрація вирішила поки не починати подальше пом'якшення карантину з-за великої кількості нових випадків COVID-19 за останні 7 днів.

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