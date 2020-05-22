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22 мая 2020, пятница, 20:30 1490
Транспорт 2020-05-22T21:30:02+03:00
Українські Новини
Во Львовской области ограничения на пассажирские перевозки продлятся еще неделю

Во Львовской области ограничения на пассажирские перевозки продлятся еще неделю

Кира Молчанова
Львов, Садовой, Общественный транспорт, Садовой Андрей
Львов. Фото: pixabay
Львов. Фото: pixabay

Львовская область, как и Киевская, оказалась неготовой к ослаблениям карантина. Львовская областная государственная администрация (ОГА) продлила ограничения на пассажирские перевозки до 29 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОГА, передают Українськi Новини.

"На сегодня все пассажирские перевозки запрещены. Поэтому разрешены только специальные регулярные перевозки. С учетом того, что решением комиссии ТЭБ и ЧС продлен карантин на территории области как минимум до 29 мая, такие ограничения распространяются и на перевозку пассажиров", - сказал заместитель председателя ОГА Тарас Грень.

По его словам, алгоритм перевозки пассажиров остается таким же, как и был до сегодняшнего дня.

В то же время по данным Министерства здравоохранения на 22 маяситуация во Львовской области соответствует необходимым показателям для перехода ко второму этапу смягчения карантина, который предусматривает в том числе возобновление работы транспорта.

Согласно сообщению облгосадминистрации, на период действия карантина запрещается осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, в частности, пассажирские перевозки на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси.

"Разрешены перевозки легковыми автомобилями, служебными или арендованными автомобильными транспортными средствами работников предприятий, учреждений независимо от формы собственности, которые обеспечивают охрану здоровья, продовольственное обеспечение, управление и предоставление важнейших государственных услуг, энергообеспечение, водоснабжение, связь и коммуникации, финансовые и банковские услуги, функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты, субъектов хозяйствования, которые имеют непрерывный промышленный цикл, при условии обеспечения водителей средствами индивидуальной защиты", - добавлено в сообщении.

Указано, что соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий должно быть также в городском электрическом и автомобильном транспортном средстве, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

"Общественный транспорт и сады смогут работать после 29 мая, при условии, что динамика заболевание не будет увеличиваться. Мы добавляем больше автобусов для спецперевозок по городу. На сегодня это все что можем сделать", - написал мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщали Українськi Новини, 14 мая Садовой заявил, что Львов решил с 15 мая возобновить работу визовых центров, непродовольственных магазинов и рынков, с 18 мая - торговых центров и поликлиник.

До этого Львов разработал 5-этапный план выхода из туристического кризиса

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