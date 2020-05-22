Во Львовской области ограничения на пассажирские перевозки продлятся еще неделю

Львовская область, как и Киевская, оказалась неготовой к ослаблениям карантина. Львовская областная государственная администрация (ОГА) продлила ограничения на пассажирские перевозки до 29 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОГА, передают Українськi Новини.

"На сегодня все пассажирские перевозки запрещены. Поэтому разрешены только специальные регулярные перевозки. С учетом того, что решением комиссии ТЭБ и ЧС продлен карантин на территории области как минимум до 29 мая, такие ограничения распространяются и на перевозку пассажиров", - сказал заместитель председателя ОГА Тарас Грень.

По его словам, алгоритм перевозки пассажиров остается таким же, как и был до сегодняшнего дня.

В то же время по данным Министерства здравоохранения на 22 маяситуация во Львовской области соответствует необходимым показателям для перехода ко второму этапу смягчения карантина, который предусматривает в том числе возобновление работы транспорта.

Согласно сообщению облгосадминистрации, на период действия карантина запрещается осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, в частности, пассажирские перевозки на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси.

"Разрешены перевозки легковыми автомобилями, служебными или арендованными автомобильными транспортными средствами работников предприятий, учреждений независимо от формы собственности, которые обеспечивают охрану здоровья, продовольственное обеспечение, управление и предоставление важнейших государственных услуг, энергообеспечение, водоснабжение, связь и коммуникации, финансовые и банковские услуги, функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты, субъектов хозяйствования, которые имеют непрерывный промышленный цикл, при условии обеспечения водителей средствами индивидуальной защиты", - добавлено в сообщении.

Указано, что соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий должно быть также в городском электрическом и автомобильном транспортном средстве, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

"Общественный транспорт и сады смогут работать после 29 мая, при условии, что динамика заболевание не будет увеличиваться. Мы добавляем больше автобусов для спецперевозок по городу. На сегодня это все что можем сделать", - написал мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщали Українськi Новини, 14 мая Садовой заявил, что Львов решил с 15 мая возобновить работу визовых центров, непродовольственных магазинов и рынков, с 18 мая - торговых центров и поликлиник.

До этого Львов разработал 5-этапный план выхода из туристического кризиса.