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22 травня 2020, пʼятниця, 23:50 5
Суспільство 2020-05-23T00:15:01+03:00
Українські Новини
Миколаївська, Хмельницька та Дніпропетровська області готові до 2 етапу ослаблення карантину, — МОЗ

Миколаївська, Хмельницька та Дніпропетровська області готові до 2 етапу ослаблення карантину, — МОЗ

Кира Молчанова
МОЗ, Хмельницкая область, Дніпропетровська область, Житомирська область, Послаблення карантину
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

Міністерство охорони здоров'я визнало Миколаївську, Хмельницьку і Житомирську області готовими до 2 етапу ослаблення карантину.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МОЗ, передають Українські Новини.

Згідно інфографіці, опублікованій на сайті міністерства, ще 3 області готові до 2 етапу ослаблення карантинних обмежень.

До ослаблення поки не готовими виявилися 8 областей.

Серед них Волинська, Донецька, Луганська, Полтавська, Рівненська, Чернівецька, Закарпатська та Київська області, а також Київ.

Причинами для цього є висока кількість захворювань, недостатня забезпеченість місцями в лікарнях, а також мала кількість проведених ПЛР-тестів.

Як повідомляли Українські Новини, Львівська обласна державна адміністрація (ОДА) продовжила обмеження на пасажирські перевезення до 29 травня.

Київська обласна державна адміністрація вирішила поки не починати подалі пом'якшення карантину з-за великої кількості нових випадків COVID-19 за останні 7 днів.

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