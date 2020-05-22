На восстановление после карантина 60% компаний понадобится до года, – ЕБА

Согласно исследованию Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), 60% компаний понадобится до одного года на восстановление после карантинат в то время, как экономисты назвали главные риски для украинской экономики.

Об этом говорится в сообщении ЕБА, передают Українські Новини.

"Сегодня, 22 мая, в Украине начинается второй этап послабления ограничительный мер, введенных для противодействия распространения коронавируса… В связи с этим, мы поинтересовались у предпринимателей, як быстро они смогут возобновить свою бизнес-активность, с какими финансовыми результатами выходят из карантина и сколько времени понадобится для достижения докарантинного уровня развития бизнеса", - говорится в сообщении ЕБА.

Согласно результатам исследования, 20% предпринимателей считает, что потребуется шесть месяцев для достижения докарантинного уровня развития, а 39% предпринимателей – что около одного года.

Еще 17% компаний понадобится два года для восстановление, а 7% – более двух лет; 10% предпринимателей не могут спрогнозировать необходимое время для восстановления, а 4% не потеряли темпы развития за время карантина.

Около 70% процентов компаний готовы возобновить офлайн работу или работу в офисах (35% хотят продолжить работу в мае, 34% - в июне); в то же время 16% респондентов сообщили, что работу уже возобновили либо вообще не прекращали, а 15% не планируют продолжать работу или пока не определились с окончательной датой.

Также сообщается, что, в контексте организации работы в офисе, 42% компаний планируют ввести гибкий или посменный график работы, 13% компаний предлагают своим сотрудникам продолжить работать дистанционно.

62% респондентов сообщили, что рассматривают вариант полной или частичной дистанционной работы на постоянный основе, большинство из них готовы до 50% персонала перевести на удаленную работу.

Также в сообщении говорится, что после двух месяцев карантина 36% респондентов потеряли до 20% от доходов, 28% - около 20-50% от доходов, 18% - 50-75% от доходов; только 11% компаний не имели потерь, а 3% смогли увеличить доход до 20%.

Опрос показал, что, учитывая потери от дохода, 62% компаний смогли сохранить зарплату для сотрудников на докарантинном уровне, а 82% респондентов сохранили весь штат сотрудников.

Также ЕБА сообщает, что, по мнению предпринимателей, для поддержки бизнеса необходимо сократить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда, отменить штрафы за нарушение налогового законодательства до конца года, ввести выплаты за счет Фонда социального страхования для помощи работниками с первого дня болезни.

Как сообщали Українські Новини, карантин в Украине, которые снова продлили до 22 июня, но уже с ослаблениями, обошелся стране в 53,5 млрд долларов. Потери экономики составили бы 54 млрд долларов, если бы Украина не вводила карантин.