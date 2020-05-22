В Украине подскочили в цене фрукты, говядина и крупы

За неделю введенного госрегулирования в Украине подорожали крупы, говядина и фрукты. Об этом сообщается в отчете по итогам недели Национального банка Украины за 22 мая.

"В течение последней недели цены на продукты питания незначительно повысились. В частности, дорожали фрукты под влиянием сокращения предложения, а также говядина и некоторые крупы", - говорится в отчете.

Сообщается также, что изменение цен на продукты питания, относительно которых введен государственный мониторинг, было незначительным и разнонаправленным.

"По данным из онлайн супермаркетов в течение апреля-мая изменение цен на большинство таких товаров не превышало 3% за неделю, а стоимость некоторых из них даже снижалась", - говорится в отчете НБУ.