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22 мая 2020, пятница, 20:40 684
Экономика 2020-05-22T21:15:02+03:00
Українські Новини
В Украине подскочили в цене фрукты, говядина и крупы

В Украине подскочили в цене фрукты, говядина и крупы

Ольга Фандорина
Мясо, Фрукты, Крупы, Говядина, Подорожание продуктов

За неделю введенного госрегулирования в Украине подорожали крупы, говядина и фрукты. Об этом сообщается в отчете по итогам недели Национального банка Украины за 22 мая.

"В течение последней недели цены на продукты питания незначительно повысились. В частности, дорожали фрукты под влиянием сокращения предложения, а также говядина и некоторые крупы", - говорится в отчете.

Сообщается также, что изменение цен на продукты питания, относительно которых введен государственный мониторинг, было незначительным и разнонаправленным.

"По данным из онлайн супермаркетов в течение апреля-мая изменение цен на большинство таких товаров не превышало 3% за неделю, а стоимость некоторых из них даже снижалась", - говорится в отчете НБУ.

Динамика роста цен на продукты. Фото: НБУДинамика роста цен на продукты. Фото: НБУ

Как сообщали Українськi Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что работает над инструментом государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания в период карантина.

20 марта Верховная Рада ввела штраф до 5,1 тыс. гривен за незаконное установление цен.

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