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  • В Украине заработало госрегулирование цен: список социальных товаров и что это значит
19 мая 2020, вторник, 12:43 496
Экономика 2020-05-19T13:00:02+03:00
Українські Новини
В Украине заработало госрегулирование цен: список социальных товаров и что это значит

В Украине заработало госрегулирование цен: список социальных товаров и что это значит

Ольга Фандорина
государственное регулирование, Госрегулирование цен, Регулирование, Регулирование цен

Постановление Кабинета министров № 341 о государственном регулировании цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения вступает в силу 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Перечень товаров - небольшой, но в правительстве считают, что они являются важнейшими в условиях пандемии. Это продукты:

  • Гречка
  • Сахар-песок
  • Мука пшеничная высшего сорта
  • Макаронные изделия (Украинский)
  • Молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке)<
  • Хлеб ржано-пшеничный
  • Яйца куриные категории С1
  • Птица (тушка куриная),
  • Вода минеральная негазированная
  • Масло сливочное, жирностью 72,5%.

А также - медицинские товары:

  • Парацетамол, ампициллин и еще некоторые лекарства, которые используют для симптоматического лечения COVID-19.
  • Антисептики: спирт, хлогрексидин, йод.
  • Средства дезинфекции на основе хлора
  • Моечно-дезинфицирующие средства для рук и стирки
  • Средства защиты: медицинская маска, медицинская шапочка, очки, перчатки, защитные комбинезоны и тому подобное.

Как отмечается в сообщении, госрегулирование будет осуществляться до окончания карантина путем декларирования изменения розничных цен в случае их увеличения.

Госпродпотребслужба дала ответы на наиболее распространенные вопросы относительно процедуры декларирования цен.

В частности, постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно.

Субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем на 5%.

Согласно постановлению, начало применения задекларированных розничных цен зависит от процента их повышения, а именно:

  • в случае повышения цен на 15% и более - применение розничной цены возможно не ранее чем через 30 дней, без учета дня декларирования;
  • в случае повышения цен на 10% и более, но менее 15%, - применение розничной цены возможно не ранее чем через 14 дней, без учета дня декларирования;
  • в случае повышения цен на 5% и более, но менее 10%, - применение розничной цены возможно не ранее чем через три дня, без учета дня декларирования

В случаях, когда рост цен произошел вследствие окончания срока действия скидок, декларировать изменение цен не нужно. Декларированию подлежит розничная цена, которая повышается на 5% и более, действовавшей до введения скидки.

Декларирование изменения розничных цен на товары будет осуществляться в электронном виде путем представления сведений с использованием квалифицированной электронной подписи в Госпродпотребслужбу через ее официальный веб-сайт по ссылке.

После регистрации данных, сведения сразу будут вноситься в Реестр розничных цен на товары в автоматическом режиме.

Госпродпотребслужба разместит Реестр розничных цен на товары на своем официальном веб-сайте и обеспечит свободный доступ к ее содержимому.

С Реестром розничных цен можно будет ознакомиться на официальном сайте Госпродпотребслужбы по ссылке.

К субъектам хозяйствования, которые допустят нарушения, применяются административно-хозяйственные санкции согласно статье 20 закона Украины "О ценах и ценообразовании".

Также граждане (физические лица-предприниматели) и должностные лица субъектов хозяйствования за нарушение порядка формирования, установления и применения цен и тарифов, привлекаются к административной ответственности путем наложения штрафов в размерах, определенных статьей 1652 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что работает над инструментом государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания в период карантина.

30 марта Верховная Рада ввела штраф до 5,1 тыс. гривен за незаконное установление цен.

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