В Украине заработало госрегулирование цен: список социальных товаров и что это значит

Постановление Кабинета министров № 341 о государственном регулировании цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения вступает в силу 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы. Перечень товаров - небольшой, но в правительстве считают, что они являются важнейшими в условиях пандемии. Это продукты: Гречка Сахар-песок Мука пшеничная высшего сорта Макаронные изделия (Украинский) Молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке)< Хлеб ржано-пшеничный Яйца куриные категории С1 Птица (тушка куриная), Вода минеральная негазированная Масло сливочное, жирностью 72,5%. А также - медицинские товары: Парацетамол, ампициллин и еще некоторые лекарства, которые используют для симптоматического лечения COVID-19. Антисептики: спирт, хлогрексидин, йод. Средства дезинфекции на основе хлора Моечно-дезинфицирующие средства для рук и стирки Средства защиты: медицинская маска, медицинская шапочка, очки, перчатки, защитные комбинезоны и тому подобное. Как отмечается в сообщении, госрегулирование будет осуществляться до окончания карантина путем декларирования изменения розничных цен в случае их увеличения. Госпродпотребслужба дала ответы на наиболее распространенные вопросы относительно процедуры декларирования цен. В частности, постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно. Субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем на 5%. Согласно постановлению, начало применения задекларированных розничных цен зависит от процента их повышения, а именно: в случае повышения цен на 15% и более - применение розничной цены возможно не ранее чем через 30 дней, без учета дня декларирования; в случае повышения цен на 10% и более, но менее 15%, - применение розничной цены возможно не ранее чем через 14 дней, без учета дня декларирования; в случае повышения цен на 5% и более, но менее 10%, - применение розничной цены возможно не ранее чем через три дня, без учета дня декларирования В случаях, когда рост цен произошел вследствие окончания срока действия скидок, декларировать изменение цен не нужно. Декларированию подлежит розничная цена, которая повышается на 5% и более, действовавшей до введения скидки. Декларирование изменения розничных цен на товары будет осуществляться в электронном виде путем представления сведений с использованием квалифицированной электронной подписи в Госпродпотребслужбу через ее официальный веб-сайт по ссылке. После регистрации данных, сведения сразу будут вноситься в Реестр розничных цен на товары в автоматическом режиме. Госпродпотребслужба разместит Реестр розничных цен на товары на своем официальном веб-сайте и обеспечит свободный доступ к ее содержимому. С Реестром розничных цен можно будет ознакомиться на официальном сайте Госпродпотребслужбы по ссылке. К субъектам хозяйствования, которые допустят нарушения, применяются административно-хозяйственные санкции согласно статье 20 закона Украины "О ценах и ценообразовании". Также граждане (физические лица-предприниматели) и должностные лица субъектов хозяйствования за нарушение порядка формирования, установления и применения цен и тарифов, привлекаются к административной ответственности путем наложения штрафов в размерах, определенных статьей 1652 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Как сообщали Українськi Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что работает над инструментом государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания в период карантина. 30 марта Верховная Рада ввела штраф до 5,1 тыс. гривен за незаконное установление цен.