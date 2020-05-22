В Україні підскочили в ціні фрукти, яловичина і крупи

За тиждень введеного держрегулювання в Україні подорожчали крупи, яловичина і фрукти. Про це повідомляється у звіті за підсумками тижня Національного банку України за 22 травня.

"протягом останнього тижня ціни на продукти харчування незначно підвищилися. Зокрема, подорожчали фрукти під впливом скорочення пропозиції, а також яловичина і деякі крупи", - йдеться у звіті.

Повідомляється також, що зміна цін на продукти харчування, щодо яких запроваджено державний моніторинг, було незначним і різноспрямованим.

"За даними онлайн супермаркетів протягом квітня-травня зміна цін на більшість таких товарів не перевищувала 3% за тиждень, а вартість деяких з них навіть знижувалася", - йдеться у звіті НБУ.