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22 травня 2020, пʼятниця, 20:40 8
Економіка 2020-05-22T22:30:01+03:00
Українські Новини
В Україні підскочили в ціні фрукти, яловичина і крупи

В Україні підскочили в ціні фрукти, яловичина і крупи

Ольга Фандорина
Ціни на продукти, Яловичина

За тиждень введеного держрегулювання в Україні подорожчали крупи, яловичина і фрукти. Про це повідомляється у звіті за підсумками тижня Національного банку України за 22 травня.

"протягом останнього тижня ціни на продукти харчування незначно підвищилися. Зокрема, подорожчали фрукти під впливом скорочення пропозиції, а також яловичина і деякі крупи", - йдеться у звіті.

Повідомляється також, що зміна цін на продукти харчування, щодо яких запроваджено державний моніторинг, було незначним і різноспрямованим.

"За даними онлайн супермаркетів протягом квітня-травня зміна цін на більшість таких товарів не перевищувала 3% за тиждень, а вартість деяких з них навіть знижувалася", - йдеться у звіті НБУ.

Динаміка зростання цін на продукти. Фото: НБУДинаміка зростання цін на продукти. Фото: НБУ

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявило, що працює над інструментом державного регулювання цін на соціально значущі продукти харчування в період карантину.

20 березня Верховна Рада ввела штраф до 5,1 тис. гривень за незаконне встановлення цін.

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