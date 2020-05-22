В Україні підскочили в ціні фрукти, яловичина і крупи

За тиждень введеного держрегулювання в Україні подорожчали крупи, яловичина і фрукти. Про це повідомляється у звіті за підсумками тижня Національного банку України за 22 травня. "протягом останнього тижня ціни на продукти харчування незначно підвищилися. Зокрема, подорожчали фрукти під впливом скорочення пропозиції, а також яловичина і деякі крупи", - йдеться у звіті. Повідомляється також, що зміна цін на продукти харчування, щодо яких запроваджено державний моніторинг, було незначним і різноспрямованим. "За даними онлайн супермаркетів протягом квітня-травня зміна цін на більшість таких товарів не перевищувала 3% за тиждень, а вартість деяких з них навіть знижувалася", - йдеться у звіті НБУ. Динаміка зростання цін на продукти. Фото: НБУ Як повідомляли Українські Новини, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявило, що працює над інструментом державного регулювання цін на соціально значущі продукти харчування в період карантину. 20 березня Верховна Рада ввела штраф до 5,1 тис. гривень за незаконне встановлення цін.