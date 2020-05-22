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22 мая 2020, пятница, 19:41 494
Силовые структуры 2020-05-22T19:43:11+03:00
Українські Новини
СБУ запретила въезд в Украину российскому коммунисту Зюганову

СБУ запретила въезд в Украину российскому коммунисту Зюганову

Кира Молчанова
СБУ, Запрет въезда, Зюганов, Геннадий Зюганов
Фото: Facebook Геннадий Зюганов
Фото: Facebook Геннадий Зюганов

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину лидеру Коммунистической партии Российской Федерации Геннадию Зюганову, который просил российского президента присоединить Луганск и Донецк к России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"За последний месяц СБУ запретила въезд в Украину 41 иностранцу. Среди них российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма. Напоминаем, что СБУ принимает такие решения в отношении лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины", - говорится в нем.

В частности, согласно сообщению, въезд Украину на 3 года запрещен лидеру КПРФ Зюганову и российскому композитору, продюсеру Максиму Фадееву.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности намерена запретить въезд в Украину российской группе "Воровайки".

Пограничники не пустили в Украину российского журналиста, главного редактора телеканала RTVI Алексея Пивоварова.

Служба безопасности Украины не принимала решение о запрете или ограничении въезда на территорию Украины для гражданина Российской Федерации (РФ), журналиста Леонида Парфенова.

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