Дитячим садкам дозволили не відкриватися, якщо до прийому дітей в карантин там не готові

З 25 травня у Києві відновлюють роботу дитячі садки і метро, але деякі дошкільні установи можуть не відкритися – вони не зобов'язані цього робити, якщо не готові до прийому і забезпечення безпеки дітей.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента за підсумками наради під головуванням Володимира Зеленського з питань запобігання поширенню коронавірусу, передають Українські Новини.

"Кабінет Міністрів дозволяє відновити роботу дитячих садків. Головною умовою функціонування дошкільних навчальних закладів стане відповідність санітарно-гігієнічним нормам. Це означає, що дитсадки можуть відкриватися, але не зобов'язані цього робити, якщо вони не готові до прийняття вихованців, не мають достатньо засобів захисту, термометрів та інших необхідних речей для забезпечення безпеки дітей", - сказано в ньому.

В ході наради Зеленському доповіли про ситуацію з підготовкою до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

"На ЗНО прийдуть всі діти. Якщо приміщення не будуть готові, це загрожує спалахом. У нас є ще місяць, щоб підготуватися. Ми повинні вберегти наших дітей. Заходи повинні бути настільки ж ефективними, як і карантин, який ми пройшли досить добре", - сказав Зеленський.

Щоб уникнути загроз, в приміщенні під час проведення тестування зможуть одночасно перебувати не більше 10 осіб.

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про те, що незважаючи на епідемію коронавірусу, вакцинація дітей проти кору, правця та інших хвороб не припинялася, але скоротилася на 20%, що може призвести до спалахів цих хвороб в найближчому майбутньому.

"Важливо, щоб ви донесли це до людей. Адже кір, правець, туберкульоз - настільки ж важкі хвороби, не менш небезпечні, ніж коронавірусна інфекція. Треба пояснити українцям, що вакцинація важлива і зараз", - сказав Зеленський.

МОЗ закликає батьків не ігнорувати щеплення.

Крім того, МОЗ повідомив, що всі області знайшли можливості для виплати надбавок до зарплат лікарям, які безпосередньо боролися з COVID-19.

"Національна служба здоров'я завершує підписання договорів по виплатах за квітень. Екстрена медична допомога підписала 100% договорів, мобільні бригади лікарів - 75%, стаціонарна медична допомога, яка допомагає хворим на COVID-19 - 84%, стаціонарна медична допомога, яка допомагає хворим на ГРВІ - 85%", - йдеться в повідомленні.

Укладання договорів продовжиться на вихідних.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів дозволив роботу метрополітену та дитячих садків з 25 травня за умови дотримання критеріїв адаптивного карантину.

Крім того, Київська міська рада заявила про намір відкрити 14 пляжів та 18 зон відпочинку.