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25 мая 2020, понедельник, 06:30 13
Lifestyle 2020-05-25T07:30:03+03:00
Українські Новини
Сегодня в народе отмечают Рябиновый День – обычаи и приметы

Сегодня в народе отмечают Рябиновый День – обычаи и приметы

Ирина Николенко
Церковь, Христиане, Народные приметы, Православные праздники
25 мая чествуют память Епифания Кипрского. Фото: heaclub.ru
25 мая чествуют память Епифания Кипрского. Фото: heaclub.ru

В 2020 году православные верующие будут праздновать Троицу 7 июня, а сегодня чтят память Епифания Кипрского – одного из ранних отцов церкви, а в народе отмечают – Рябиновый день. Українські Новини собрали приметы и обычаи, которых нужно придерживаться в этот день.

25 мая называют Рябиновкой. Этот день назвали в честь одного из самых любимых народом деревьев. К рябине приходили девушки в красных сарафанах и просили ее уберечь жилище от пожаров. Также же молились и святому Епифанию.

Народные приметы

Если в этот день на ставках появились листья кувшинки, заморозков больше не будет.

Кувшинки раньше называли "одолень-травой", поскольку она, по мнению крестьян, могла преодолевать нечистую силу и недуги, а также владела приворотными свойствами.

Однако белые кувшинки запрещается приносить в дом, может погибнуть скот.

На рябине много цветов предвещает хороший урожай льна.

Люди, родившиеся 25 мая, должны носить лазурит или изумруд.

День ангела отмечают: Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Федор, Филипп.

Как сообщали Українські Новини, в последний день весны, 31 мая, в столице будут праздновать День Киева в онлайн формате.

В украинцев в июне будут выходные во время государственных праздников: на Троицу и День Конституции.

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