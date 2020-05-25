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25 травня 2020, понеділок, 06:30 6
Lifestyle 2020-05-25T07:15:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні в народі відзначають Горобинівку – звичаї і прикмети

Сьогодні в народі відзначають Горобинівку – звичаї і прикмети

Ирина Николенко
Народні прикмети, Православні свята, Церква, Християни
25 травня вшановують пам'ять Єпіфанія Кіпрського. Фото: heaclub.ru
25 травня вшановують пам'ять Єпіфанія Кіпрського. Фото: heaclub.ru

В 2020 році православні віряни святкуватимуть Трійцю 7 червня, а сьогодні вшановують пам'ять Єпіфанія Кіпрського – одного з ранніх отців церкви, а в народі відзначають – Горобинівку. Українські Новини зібрали прикмети і звичаї, яких потрібно дотримуватися у цей день.

25 травня називають Горобинівкою. Цей день назвали на честь одного з найулюбленіших народом дерев. До горобини приходили дівчата в червоних сарафанах і просили її вберегти оселю від пожеж. Також молилися і до святого Єпіфанія.

Народні прикмети

Якщо у цей день на ставках з'явилися листя латаття, заморозків більше не буде.

Латаття раніше називали "одолень-травою", оскільки вона, на думку селян, могла долати нечисту силу і недуги, а також володіла приворотними властивостями.

Проте білі латаття забороняється приносити в дім, може загинути худоба.

На горобині багато квітів віщує хороший врожай льону.

Люди, які народилися 25 травня, повинні носити лазурит або смарагд.

День ангела відзначають: Герман, Денис, Євдокія, Іван, Петро, Федір, Філіп.

Як повідомляли Українські Новини, в останній день весни, 31 травня, в столиці святкуватимуть День Києва в онлайн форматі.

В українців у червні будуть вихідні під час державних свят: на Трійцю та День Конституції.

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