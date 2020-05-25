Сьогодні в народі відзначають Горобинівку – звичаї і прикмети

В 2020 році православні віряни святкуватимуть Трійцю 7 червня , а сьогодні вшановують пам'ять Єпіфанія Кіпрського – одного з ранніх отців церкви, а в народі відзначають – Горобинівку. Українські Новини зібрали прикмети і звичаї, яких потрібно дотримуватися у цей день.

25 травня називають Горобинівкою. Цей день назвали на честь одного з найулюбленіших народом дерев. До горобини приходили дівчата в червоних сарафанах і просили її вберегти оселю від пожеж. Також молилися і до святого Єпіфанія.

Народні прикмети

Якщо у цей день на ставках з'явилися листя латаття, заморозків більше не буде.

Латаття раніше називали "одолень-травою", оскільки вона, на думку селян, могла долати нечисту силу і недуги, а також володіла приворотними властивостями.

Проте білі латаття забороняється приносити в дім, може загинути худоба.

На горобині багато квітів віщує хороший врожай льону.

Люди, які народилися 25 травня, повинні носити лазурит або смарагд.

День ангела відзначають: Герман, Денис, Євдокія, Іван, Петро, Федір, Філіп.

Як повідомляли Українські Новини, в останній день весни, 31 травня, в столиці святкуватимуть День Києва в онлайн форматі.

В українців у червні будуть вихідні під час державних свят: на Трійцю та День Конституції.