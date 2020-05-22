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22 мая 2020, пятница, 16:49 13
Происшествия 2020-05-22T16:57:10+03:00
Українські Новини
На трассе "Киев - Одесса" произошла смертельная авария. Среди погибших и пострадавших дети

На трассе "Киев - Одесса" произошла смертельная авария. Среди погибших и пострадавших дети

Ярина Вацяк
ДТП, Жашков, смертельное ДТП, киев-одесса, ДТП на трассе, ДТП с детьми
ДТП. Фото: МВД
ДТП. Фото: МВД

1 ребенок и 3 взрослых погибли из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на трассе "Киев - Одесса" после того, как 11 мая на автодороге "Киев-Одесса"  в Николаевской области также произошло смертельное ДТП.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня утром на трассе "Киев - Одесса", вблизи г. Жашков, произошла страшная авария, которая унесла жизни четырех человек - трех взрослых и 6-летнего мальчика. Предварительно, водитель авто Toyota Land Cruiser пошел на обгон по встречной полосе движения транспорта, не убедившись, что полоса встречного движения, на которую он будет выезжать - свободная, и совершил лобовое столкновение с ВАЗ 21114. Также грузовой микроавтобус Mercedes-Benz, чтобы избежать столкновения с Toyota Land Cruiser, совершил резкий маневр, в результате чего перевернулся", - сказано в нем.

Отмечается, что в автомобиле ВАЗ-21114 находились 6 человек: 2 мужчин, 2 женщины и 2 детей.

Погибли - 6-летний ребенок, женщина и 2 мужчин.

Еще одну женщину с 4-летней девочкой госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

В авто Toyota Land Cruiser 2 пострадавших - дети в возрасте 4 и 11 лет.

Их также госпитализировали в медицинское учреждение.

В одном автомобиле для одного из детей не было автокресел.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Отмечается, что за январь-апрель 2020 года из-за выезда на полосу встречного движения произошло 441 ДТП, из них 178 - ДТП с пострадавшими, в которых погибли 42 человек.

ДТП на трасс Киев-Одесса. Фото: МВДДТП на трасс Киев-Одесса. Фото: МВД

ДТП возле Жашкова. Фото: МВДДТП возле Жашкова. Фото: МВД

Как сообщали Українськi Новини, 17 мая в селе Пороскотень Бородянского района (Киевская область) на участке дороги Клавдиево-Гавронщина произошло ДТП, в котором погибли три человека.

19 мая на трассе Киев-Одесса автобус врезался в фуру.

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