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23 травня 2020, субота, 08:00 2
Афіша 2020-05-23T08:00:01+03:00
Українські Новини
Традиційний пробіг під каштанами відбудеться онлайн. Як святкуватимуть День Києва

Традиційний пробіг під каштанами відбудеться онлайн. Як святкуватимуть День Києва

Ирина Николенко
Київ, Безкоштовні концерти, День Києва, Вихідні 2020, Святкові дні у 2020
День Києва 2020 - афіша заходів
День Києва 2020 - афіша заходів

В останню неділю травня цього року, 31 травня, будуть святкувати День Києва. У зв'язку з карантинними обмеженнями через пандемію коронавіруса, святкові заходи пройдуть в онлайн форматі, передають Українські Новини.

Заходи, які відбудуться під час святкування Дня Києва, можна відвідати онлайн.

"ПробігONлайн під каштанами"

Традиційний пробіг під каштанами до Дня Києві в цьому році відбудеться онлайн під гаслом боротьби з COVID-19! Забіг розпочнеться 31 травня в 9:00 ранку. Організатори "Пробігу під каштанами" пропонують долучитися до соціальної ініціативи – #ПробігONлайн і зробити благодійний внесок. Кошти спрямують на допомогу українським лікарям і медичним установам: Центру дитячої кардіології, кардіохірургії МОЗ України та лікарням.

Стати учасником благодійного старту можна до 31 травня 2020 включно, як індивідуальним учасникам, так і командам від 10 осіб. Для цього потрібно зареєструватися на сайті, зробити благодійний внесок у розмірі 100 гривень, завантажити інформацію про учасника на сторінку #ПробігONлайн і поширити сторінку або встановити рамку ПробігONлайн в Facebook.

Фестиваль "Чілдрен Кінофест"

Дорослі і діти можуть в режимі онлайн долучитися до фестивалю "Чілдрен кінофест". Будуть безкоштовні покази фільмів, глядацьке голосування, а також конкурс дитячих короткометражних фільмів. На безкоштовні покази необхідна попередня реєстрація на сайті.

Проект "На карантині з Plan B"

Онлайн проект "На карантині з Plan B" пропонує безкоштовно долучитися до лекцій, дискусій і воркшопів. Також організатори обіцяють живі концерти та вечірки за участю музикантів з усієї України. Також будуть лекції від українських та іноземних менторів, щоб прокачати суспільно важливі проекти та ідеї.

Як повідомляли Українські Новини, 7 червня православні християни будуть святкувати Трійцю. У червні буде 10 офіційних вихідних у зв'язку з двома державними святами: Трійця і День Конституції.

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