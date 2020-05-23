Традиційний пробіг під каштанами відбудеться онлайн. Як святкуватимуть День Києва

В останню неділю травня цього року, 31 травня, будуть святкувати День Києва . У зв'язку з карантинними обмеженнями через пандемію коронавіруса, святкові заходи пройдуть в онлайн форматі, передають Українські Новини.

Заходи, які відбудуться під час святкування Дня Києва, можна відвідати онлайн.

"ПробігONлайн під каштанами"

Традиційний пробіг під каштанами до Дня Києві в цьому році відбудеться онлайн під гаслом боротьби з COVID-19! Забіг розпочнеться 31 травня в 9:00 ранку. Організатори "Пробігу під каштанами" пропонують долучитися до соціальної ініціативи – #ПробігONлайн і зробити благодійний внесок. Кошти спрямують на допомогу українським лікарям і медичним установам: Центру дитячої кардіології, кардіохірургії МОЗ України та лікарням.

Стати учасником благодійного старту можна до 31 травня 2020 включно, як індивідуальним учасникам, так і командам від 10 осіб. Для цього потрібно зареєструватися на сайті, зробити благодійний внесок у розмірі 100 гривень, завантажити інформацію про учасника на сторінку #ПробігONлайн і поширити сторінку або встановити рамку ПробігONлайн в Facebook.

Фестиваль "Чілдрен Кінофест"

Дорослі і діти можуть в режимі онлайн долучитися до фестивалю "Чілдрен кінофест". Будуть безкоштовні покази фільмів, глядацьке голосування, а також конкурс дитячих короткометражних фільмів. На безкоштовні покази необхідна попередня реєстрація на сайті.

Проект "На карантині з Plan B"

Онлайн проект "На карантині з Plan B" пропонує безкоштовно долучитися до лекцій, дискусій і воркшопів. Також організатори обіцяють живі концерти та вечірки за участю музикантів з усієї України. Також будуть лекції від українських та іноземних менторів, щоб прокачати суспільно важливі проекти та ідеї.

Як повідомляли Українські Новини, 7 червня православні християни будуть святкувати Трійцю. У червні буде 10 офіційних вихідних у зв'язку з двома державними святами: Трійця і День Конституції.