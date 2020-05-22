В Житомирской области среди 7 убитых 3 нацгвардейца

Среди 7 убитых в Житомирской области 3 сотрудника Национальной гвардии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной гвардии, передают Українськi Новини.

"В этой страшной трагедии погиб военнослужащий по контракту Бригады быстрого реагирования старший сержант Вульчин В. С., а также 2 военнослужащих по контракту воинской части 3066: младший сержант Мамиченко В. Л. и старший солдат Москалец А. В. Военнослужащие находились в отпуске, который был им предоставлен ​​после длительного пребывания на ротации в районе проведения ООС", - говорится в сообщении.

22 мая близ села Новоселица Попельнянского района местный житель, арендатор водоема, во время конфликтной ситуации с отдыхающими из ружья лишил жизни 7 человек.

По предварительной версии, происшествие случилось в результате конфликта между ними.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура начала расследовать убийство 7 человек в Житомирской области, среди погибших - участники антитеррористической операции и волонтеры.

Ранее в Житомирской области отец убил 5-летнюю дочку и сжег ее тело в печи.