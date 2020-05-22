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  • Зеленский одобрил повышение налога на табачные стики - их стоимость может вырасти на 32%
22 мая 2020, пятница, 16:00 70
Экономика 2020-05-22T16:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленский одобрил повышение налога на табачные стики - их стоимость может вырасти на 32%

Зеленский одобрил повышение налога на табачные стики - их стоимость может вырасти на 32%

Елена Литвин
Табачные изделия, Повышение цен, Повышение налогов, IQOS, табачные стики
Акциз Фото: Константин Соловчук
Акциз Фото: Константин Соловчук

В то время как контрабанда сигарет достигла 6,6%, Президент Владимир Зеленский подписал закон, который ввел товарный код для табакосодержащих стиков для нагревания (heet stick) и установил ставку акцизного налога на них в 1,456 тыс. гривен за 1 тыс. штук на 2021 год.

Об этом говорится на странице законопроекта №1210 на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.

Ранее стики подпадали под код для табака и заменителя табака (2403) и ставка акциза на данную категорию составляла 949,8 гривны за 1 кг в 2019 году, при этом предусмотрено ежегодное повышение на 20% до 2 363,4 гривны/кг в 2024 году.

Депутаты выделили из этой категории стики в отдельную категорию "Табакосодержащее изделие для электрического нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением" (2403 99 90 10) и предусмотрели для них ставку на уровне 1 456,33 гривны за 1 тыс. штук в 2021 году с ежегодным повышением на 20% до 2 516,54 гривны/тыс. штук в 2024 году.

Ранее представители табачной отрасли прогнозировали, что повышение ставок акциза на стики приведет к их подорожанию на 32% до около 70 гривен за пачку.

Также Рада выделила новый товарный код для жидкостей, которые используются в электронных сигаретах (3824 90 97 20), и установила для нее ставку налога 3 гривны/мл с 1 января 2021 года.

Кроме того, вводится минимальное акцизное налоговое обязательство по уплате акцизного налога с сигарилл в размере 1 456,33 гривны/тыс. штук (но не менее 1 367,71 гривны за 1 кг (нетто) в 2021 году с ежегодным повышением на 20% до 2 516,54 гривны/тыс. штук (не менее 2 363,4 гривны/кг) в 2024 году.

Как сообщали Українськi Новини, ранее табачники опасались введения торговой наценки на сигареты и планировали сократить инвестиции из-за этого, однако депутаты решили отказаться от такой идеи.

Нелегальный рынок сигарет в Украине может достигнуть 50%.

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