Зеленский одобрил повышение налога на табачные стики - их стоимость может вырасти на 32%

В то время как контрабанда сигарет достигла 6,6%, Президент Владимир Зеленский подписал закон, который ввел товарный код для табакосодержащих стиков для нагревания (heet stick) и установил ставку акцизного налога на них в 1,456 тыс. гривен за 1 тыс. штук на 2021 год.

Об этом говорится на странице законопроекта №1210 на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.

Ранее стики подпадали под код для табака и заменителя табака (2403) и ставка акциза на данную категорию составляла 949,8 гривны за 1 кг в 2019 году, при этом предусмотрено ежегодное повышение на 20% до 2 363,4 гривны/кг в 2024 году.

Депутаты выделили из этой категории стики в отдельную категорию "Табакосодержащее изделие для электрического нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением" (2403 99 90 10) и предусмотрели для них ставку на уровне 1 456,33 гривны за 1 тыс. штук в 2021 году с ежегодным повышением на 20% до 2 516,54 гривны/тыс. штук в 2024 году.

Ранее представители табачной отрасли прогнозировали, что повышение ставок акциза на стики приведет к их подорожанию на 32% до около 70 гривен за пачку.

Также Рада выделила новый товарный код для жидкостей, которые используются в электронных сигаретах (3824 90 97 20), и установила для нее ставку налога 3 гривны/мл с 1 января 2021 года.

Кроме того, вводится минимальное акцизное налоговое обязательство по уплате акцизного налога с сигарилл в размере 1 456,33 гривны/тыс. штук (но не менее 1 367,71 гривны за 1 кг (нетто) в 2021 году с ежегодным повышением на 20% до 2 516,54 гривны/тыс. штук (не менее 2 363,4 гривны/кг) в 2024 году.

Как сообщали Українськi Новини, ранее табачники опасались введения торговой наценки на сигареты и планировали сократить инвестиции из-за этого, однако депутаты решили отказаться от такой идеи.