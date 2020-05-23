Сегодня отмечают Симонов день. Что нужно делать в этот день

22 мая верующие отмечали День летнего Николая Чудотворца, а сегодня в народе почитают память апостола Симона Зилота, которого считают покровителем земли. Українські Новини собрали главные приметы и традиции, которые нужно соблюдать в этот день.

23 мая по народному календарю отмечают память святого апостола Симона Зилота, который был одним из двенадцати апостолов. Его считают покровителем трав и верили, что именно по его воле на Земле растут различные виды трав. Поэтому этот день считается лучшим для сбора трав.

Считалось, что работать в этот день является большим грехом.

В этот день знахари и знахарки собирали целебные травы, чтобы готовить из них полезны зелья. Считается, что именно сегодня они имеют магическую силу.

Считается, что травы нужно собирать в одиночестве и в течение этого времени читать молитвы: "Отче наш" и "Богородица".

Народные приметы на 23 мая

В этот день лопаются березовые сережки – пора сеять пшеницу.

Если утром пчелы очень быстро летают – день будет солнечным.

Дует ветер во время дождя – к хорошей погоде.

К вечеру не исчезают кучерявые облака – будет улучшение погоды.

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