Сегодня отмечают Симонов день. Что нужно делать в этот день

22 мая верующие отмечали День летнего Николая Чудотворца, а сегодня в народе почитают память апостола Симона Зилота, которого считают покровителем земли. Українські Новини собрали главные приметы и традиции, которые нужно соблюдать в этот день. 23 мая по народному календарю отмечают память святого апостола Симона Зилота, который был одним из двенадцати апостолов. Его считают покровителем трав и верили, что именно по его воле на Земле растут различные виды трав. Поэтому этот день считается лучшим для сбора трав. Считалось, что работать в этот день является большим грехом. В этот день знахари и знахарки собирали целебные травы, чтобы готовить из них полезны зелья. Считается, что именно сегодня они имеют магическую силу. Считается, что травы нужно собирать в одиночестве и в течение этого времени читать молитвы: "Отче наш" и "Богородица". Народные приметы на 23 мая В этот день лопаются березовые сережки – пора сеять пшеницу. Если утром пчелы очень быстро летают – день будет солнечным. Дует ветер во время дождя – к хорошей погоде. К вечеру не исчезают кучерявые облака – будет улучшение погоды. Как сообщали Українські Новини, религиозный праздник Троица в этом году будут праздновать 7 июня: история и традиции. 31 мая гости и жители столицы будут праздновать День Киева в онлайн формате.