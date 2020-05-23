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23 травня 2020, субота, 06:15 10
Lifestyle 2020-05-23T08:00:02+03:00
Українські Новини
23 травня святкують Симонів день. Що потрібно робити сьогодні

23 травня святкують Симонів день. Що потрібно робити сьогодні

Ирина Николенко
Народні прикмети, Православні свята, Церква, Християни
День пам'яті апостола Симона Зилота. Фото: pexels
День пам'яті апостола Симона Зилота. Фото: pexels

22 травня віряни відзначали День літнього Миколая Чудотворця, а сьогодні у народі вшановують пам'ять апостола Симона Зилота, якого вважають покровителем землі. Українські Новини зібрали головні прикмети і традиції, які потрібно дотримуватися у цей день.

23 травня за народним календарем відзначають пам'ять святого апостола Симона Зилота, який був одним із дванадцяти апостолів. Його вважають покровителем трав і вірили, що саме з його волі на Землі ростуть різні види трав. Тому цей день вважається кращим для збору трав.

Вважалося, що працювати в цей день є великим гріхом.

В цей день знахарі і знахарки, збирали цілющі трави, щоб готувати з них корисні зілля. Вважається, що саме сьогодні вони мають магічну силу.

Вважається, що трави потрібно збирати в самоті і упродовж цього часу читати молитви: "Отче наш" і "Богородице".

Народні прикмети на 23 травня

В цей день лопаються березові сережки – пора сіяти пшеницю.

Якщо зранку бджоли дуже швидко літають – день буде сонячним.

Дме вітер під час дощу – до хорошої погоди.

Надвечір не зникають кучеряві хмари – буде поліпшення погоди.

Як повідомляли Українські Новини, релігійне свято Трійця в цьому році святкуватимуть 7 червня: історія і традиції.

31 травня гості та жителі столиці святкуватимуть День Києва в онлайн форматі.

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