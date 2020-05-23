23 травня святкують Симонів день. Що потрібно робити сьогодні

22 травня віряни відзначали День літнього Миколая Чудотворця, а сьогодні у народі вшановують пам'ять апостола Симона Зилота, якого вважають покровителем землі. Українські Новини зібрали головні прикмети і традиції, які потрібно дотримуватися у цей день.

23 травня за народним календарем відзначають пам'ять святого апостола Симона Зилота, який був одним із дванадцяти апостолів. Його вважають покровителем трав і вірили, що саме з його волі на Землі ростуть різні види трав. Тому цей день вважається кращим для збору трав.

Вважалося, що працювати в цей день є великим гріхом.

В цей день знахарі і знахарки, збирали цілющі трави, щоб готувати з них корисні зілля. Вважається, що саме сьогодні вони мають магічну силу.

Вважається, що трави потрібно збирати в самоті і упродовж цього часу читати молитви: "Отче наш" і "Богородице".

Народні прикмети на 23 травня

В цей день лопаються березові сережки – пора сіяти пшеницю.

Якщо зранку бджоли дуже швидко літають – день буде сонячним.

Дме вітер під час дощу – до хорошої погоди.

Надвечір не зникають кучеряві хмари – буде поліпшення погоди.

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