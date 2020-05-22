22 мая в народе отмечают День летнего Николая чудотворца

Накануне православные христиане почтили память апостола Иоанна Богослова, а сегодня в народе отмечают праздник Николая Весеннего или День летнего Николая чудотворца. Українські Новини собрали обычаи и традиции, которые можно делать в этот день. 22 мая в народе отмечают праздник Николая Весеннего или День летнего Николая чудотворца. Оно посвящено переносу святых останков святителя Николая с ликийского города Миры в Малой Азии в итальянский город Бара. Обычаи и приметы в этот день В этот день запрещается втыкать в землю палки и острые предметы. Работу в поле и огороде рекомендуют свести к минимуму. Молитва Николаю Чудотворцу может уберечь дом от мошенников. В этот день обездоленным подают милостыню, а голодным – пищу. Также запрещается купаться в водоемах в этот день. Если в этот день идет дождь, будет хороший урожай. Утренняя роса на Николая считается целебной, ею пытаются умыться для красоты и здоровья, походить по траве босиком. Молодожены или те, кто планировал жениться, могут просить защиты и помощи у святого. 22 мая День ангела отмечают: Николай, Христофор, Димитрий, Василий, Исайя, Иосиф, Елена, Юлия, Роман, Ян. Как сообщали Українські Новини, 21 мая в Украине праздновали Всемирный день вышиванки. Мероприятия состоялись в онлайн формате. В этом году День Киева будут отмечать 31 мая. Праздничные мероприятия пройдут в онлайн формате.