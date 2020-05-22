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22 мая 2020, пятница, 06:30 109
Lifestyle 2020-05-22T07:15:02+03:00
Українські Новини
22 мая в народе отмечают День летнего Николая чудотворца

22 мая в народе отмечают День летнего Николая чудотворца

Ирина Николенко
Николай Чудотворец, Народные приметы, обычаи, религиозные праздники
Святой Николай. Фото: kondakov.ws
Святой Николай. Фото: kondakov.ws

Накануне православные христиане почтили память апостола Иоанна Богослова, а сегодня в народе отмечают праздник Николая Весеннего или День летнего Николая чудотворца. Українські Новини собрали обычаи и традиции, которые можно делать в этот день.

22 мая в народе отмечают праздник Николая Весеннего или День летнего Николая чудотворца. Оно посвящено переносу святых останков святителя Николая с ликийского города Миры в Малой Азии в итальянский город Бара.

Обычаи и приметы в этот день

В этот день запрещается втыкать в землю палки и острые предметы. Работу в поле и огороде рекомендуют свести к минимуму.

Молитва Николаю Чудотворцу может уберечь дом от мошенников.

В этот день обездоленным подают милостыню, а голодным – пищу.

Также запрещается купаться в водоемах в этот день.

Если в этот день идет дождь, будет хороший урожай.

Утренняя роса на Николая считается целебной, ею пытаются умыться для красоты и здоровья, походить по траве босиком.

Молодожены или те, кто планировал жениться, могут просить защиты и помощи у святого.

22 мая День ангела отмечают: Николай, Христофор, Димитрий, Василий, Исайя, Иосиф, Елена, Юлия, Роман, Ян.

Как сообщали Українські Новини, 21 мая в Украине праздновали Всемирный день вышиванки. Мероприятия состоялись в онлайн формате. В этом году День Киева будут отмечать 31 мая. Праздничные мероприятия пройдут в онлайн формате.

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