22 мая в народе отмечают День летнего Николая чудотворца

Накануне православные христиане почтили память апостола Иоанна Богослова, а сегодня в народе отмечают праздник Николая Весеннего или День летнего Николая чудотворца. Українські Новини собрали обычаи и традиции, которые можно делать в этот день.

22 мая в народе отмечают праздник Николая Весеннего или День летнего Николая чудотворца. Оно посвящено переносу святых останков святителя Николая с ликийского города Миры в Малой Азии в итальянский город Бара.

Обычаи и приметы в этот день

В этот день запрещается втыкать в землю палки и острые предметы. Работу в поле и огороде рекомендуют свести к минимуму.

Молитва Николаю Чудотворцу может уберечь дом от мошенников.

В этот день обездоленным подают милостыню, а голодным – пищу.

Также запрещается купаться в водоемах в этот день.

Если в этот день идет дождь, будет хороший урожай.

Утренняя роса на Николая считается целебной, ею пытаются умыться для красоты и здоровья, походить по траве босиком.

Молодожены или те, кто планировал жениться, могут просить защиты и помощи у святого.

22 мая День ангела отмечают: Николай, Христофор, Димитрий, Василий, Исайя, Иосиф, Елена, Юлия, Роман, Ян.

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