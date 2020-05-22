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22 мая 2020, пятница, 06:30 852
Общество 2020-05-22T06:31:08+03:00
Українські Новини
Полеты в Европу. Авиакомпании рассказали, как будут защищать пассажиров на борту

Полеты в Европу. Авиакомпании рассказали, как будут защищать пассажиров на борту

Кира Молчанова
Авиакомпании, Авиаперелеты, Санитарные мероприятия, ослабление карантина
Самолет Фото: Госпогранслужба
Самолет Фото: Госпогранслужба

Пока в Украину из Европы прилетают только спецрейсы, которые возвращают домой украинцев. Но европейские агентства, связанные с авиаперевозками, уже получили новые требования, которым будут следовать, когда карантин отменят, а полеты в другие страны разрешат. Об этом сообщает издание "Сегодня" со ссылкой на Европейское агентство авиационной безопасности и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

Примерный список требований выглядит так:

  • рекомендуется использовать защитные маски и чаще обрабатывать руки дезинфицирующими растворами;
  • маски нужно носить постоянно, с момента прибытия в аэропорт и вплоть до пункта назначения, исключение – дети до 6 лет;
  • если перелет длительный, понадобится несколько масок. Их нужно менять каждые 4 часа;
  • соблюдать дистанцию в полтора метра все равно придется, но только если это позволяет число пассажиров и конфигурация самолета. Предлагается оставлять пустым каждый второй ряд, или хотя бы одно среднее кресло, а также увеличить расстояние между соседними креслами.

Соответствующие правила должны убедить клиентов авиакомпаний, что они могут летать безопасно, а перевозчики могут преодолеть последствия пандемии.

Как сообщали Українські Новини, Антимонопольный комитет (АМКУ) рекомендует авиаперевозчикам воздержаться от распространения информации о возможности совершить перелет до окончания карантина.

Тем временем, Украина и Грузия готовы синхронно возобновить авиасообщение.

"Укрзализныця" готовится к запуску пассажирских перевозок с 1 июня.

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