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22 мая 2020, пятница, 11:42 1067 Документ
Кабмин 2020-05-22T12:45:02+03:00
Українські Новини
Как будут работать гостиницы в период карантина. Минздрав утвердил рекомендации

Как будут работать гостиницы в период карантина. Минздрав утвердил рекомендации

Елена Новикова
Карантин, гостиницы, отели, Хостелы, карантин в Украине, ослабление карантина
Отель. Фото: hotway.com.ua
Отель. Фото: hotway.com.ua

Министерство здравоохранения утвердило рекомендации для работы гостиниц в период карантина.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №22 от 21 мая, передают Українськi Новини.

Согласно документу, перед началом рабочего дня всем сотрудникам гостиницы нужно будет пройти термометрию.

Для ее проведения руководство гостиницы должно определить ответственного человека.

Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или которые имеют признаки острого респираторного заболевания (ОРЗ), не допускаются к работе.

В гостинице нужно будет организовать места для обработки рук спиртосодержащим антисептиком.

При появлении симптомов ОРЗ или повышении температуры у человека, который проживает в гостинице, его необходимо изолировать в номере до получения консультации врача.

Разрешается одновременное пребывание в вестибюле заведения не более 1 человека на 10 кв. м с обязательным использованием маски или респиратора.

Для избежания очередей при регистрации в гостинице должна быть обеспечена возможность предварительной онлайн-регистрации посетителей.

На рецепции должен быть установлен защитный экран между сотрудниками и посетителями.

Запрещается работа конференц-залов, фитнес- и СПА-центров, ресторанов.

Питание в гостинице может быть организовано в виде доставки еды в номера по предзаказу или на летних площадках в ресторанах и кафе при гостинице при условии соблюдения утвержденных для таких заведений противоэпидемических мер.

Администрация гостиницы должна обеспечить запас средств индивидуальной защиты для сотрудников минимум на 5 дней, дезинфекцию поверхностей в общественных и служебных зонах каждые 3-4 часа, ежечасную влажную уборку мест скопления людей, постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец, централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты.

Запрещается использование в гостиницах многоразовых полотенец.

Рекомендации Минздрава по работе гостиниц в период карантина, страница №1Рекомендации Минздрава по работе гостиниц в период карантина, страница №1

Рекомендации Минздрава по работе гостиниц в период карантина, страница №2Рекомендации Минздрава по работе гостиниц в период карантина, страница №2

Рекомендации Минздрава по работе гостиниц в период карантина, страница №3Рекомендации Минздрава по работе гостиниц в период карантина, страница №3

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин разрешил работу гостиниц с 22 мая.

Кроме того, в Министре здравоохранения заявили, что 12 областей Украины не соотвествуют показателям для смягчения карантина.

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