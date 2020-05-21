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21 мая 2020, четверг, 05:50 1327
Кабмин 2020-05-21T07:45:04+03:00
Українські Новини
В Украине хотят перекроить пенсионную систему и ввести три программы

В Украине хотят перекроить пенсионную систему и ввести три программы

Ярина Вацяк
Пенсия, Пенсионная реформа, Минсоцполитики, пенсия в Украине, накопительная пенсия
Пенсионер. Фото: Pixabay
Пенсионер. Фото: Pixabay

В то время, как в Украине с 1 мая началась индексация пенсий, а выплаты в течение 2020 года должны повысить еще несколько раз, Министерство социальной политики разработало новый законопроект, который предлагает изменить солидарную пенсионную систему.

Министерство предлагает перейти к фондированию пенсионной системы, чтобы "разгрузить" Пенсионный фонд, пишет "Сегодня".

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" пока что не зарегистрирован в Верховной Раде и находится на общественном обсуждении.

Как отмечается в пояснительной записке, обнародованной на сайте Федерации профсоюзов Украины, законопроект призван поспособствовать "освобождению солидарной системы от несвойственных ей расходов", а также "создаст предпосылки для эффективного функционирования накопительной системы".

Законопроект предусматривает три профессиональные пенсионные программы:

  • право на получение пенсионных выплат при достижении 50;
  • право на получение пенсионных выплат при достижении 55 лет;
  • возможность принять участие в накопительной пенсионной системе на условиях, определенных в коллективных договорах, и получить пенсионные выплат по достижении 55 лет.

Предполагается, что участниками первой программы смогут стать те, кто работает полный день в особо тяжелых условиях труда. Ко второй программе предлагают отнести работников, занятых полный рабочий день на работах с вредными и тяжелыми условиями труда. К третьей категории отнесли всех остальных.

Кроме того, документ предполагает, что размер единого социального взноса (ЕСВ) в результате внедрения накопительной профессиональной пенсионной системы вырастет на:

  • 15% – для программы №1;
  • 7% – для программы №2;
  • не менее чем 3% – для программы № 3.

Как известно, сейчас в Украине действует первый уровень системы пенсионного обеспечения – солидарный. На этом уровне денежное обеспечение пенсионеров осуществляется за счет налогов, которые платят работающие люди. Однако пенсии остаются низкими из-за постоянного дефицита Пенсионного фонда. Предполагается, что решить проблему поможет внедрение второго уровня пенсионной системы – накопительного. Тогда украинцев обяжут самим копить себе на пенсию. Но солидарный уровень также продолжит работать.

Как сообщали Українські Новини, в Украине готовят быстрый запуск накопительных пенсий — уже с октября этого года украинцы должны будут выбирать пенсионные фонды для внесения взносов, а с начала 2021 года начнут копить пенсии.

Тем временем, чтобы получать высокую пенсию в Украине, нужно иметь не только большой стаж (от 30 лет для женщин и от 35 лет для мужчин), но и до выхода на отдых получать высокую зарплату.

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