Импорт электроэнергии из России необходимо возобновить после кризиса, - НКРЭКУ

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) считает необходимым возобновление импорта электроэнергии из России и Беларуси после преодоления кризиса, возникшего в связи с пандемией коронавируса.

Об этом заявил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк в интервью изданию "Бизнес.Цензор", передают Українські Новини.

"Мы смотрим на импорт, как на элемент конкурентной среды. Мера по его ограничению была вызвана исключительно кризисом в связи с пандемией COVID-19. Он уникален. Надеемся, что за нашу жизнь он не повторится. После преодоления кризиса я считаю необходимым разрешать импорт для обеспечения конкуренции", - сказал он.

При этом Тарасюк отметил, что разрешить или запретить импорт электроэнергии может только парламент, приняв соответствующее решение.

Как сообщали Українські Новини, "Энергоатому" дешевле не продавать электроэнергию, чем продавать ее в убыток.

Также в то время, как цена на электроэнергию в Украине выше, чем в европейских странах, временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявляет, что средневзвешенную стоимость электроэнергии национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" необходимо поднять на 58%, или на 33 коп., до 90 коп./кВт-ч.