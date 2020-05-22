подписаться на рассылку
26.6 26.96
28.95 29.6
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Импорт электроэнергии из России необходимо возобновить после кризиса, - НКРЭКУ
22 мая 2020, пятница, 14:54 43
Экономика 2020-05-22T14:56:08+03:00
Українські Новини
Импорт электроэнергии из России необходимо возобновить после кризиса, - НКРЭКУ

Импорт электроэнергии из России необходимо возобновить после кризиса, - НКРЭКУ

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Валерий Тарасюк, импорт электроэнергии, НКРЭКУ, Импорт электроэнергии из России

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) считает необходимым возобновление импорта электроэнергии из России и Беларуси после преодоления кризиса, возникшего в связи с пандемией коронавируса.

Об этом заявил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк в интервью изданию "Бизнес.Цензор", передают Українські Новини.

"Мы смотрим на импорт, как на элемент конкурентной среды. Мера по его ограничению была вызвана исключительно кризисом в связи с пандемией COVID-19. Он уникален. Надеемся, что за нашу жизнь он не повторится. После преодоления кризиса я считаю необходимым разрешать импорт для обеспечения конкуренции", - сказал он.

При этом Тарасюк отметил, что разрешить или запретить импорт электроэнергии может только парламент, приняв соответствующее решение.

Как сообщали Українські Новини, "Энергоатому" дешевле не продавать электроэнергию, чем продавать ее в убыток.

Также в то время, как цена на электроэнергию в Украине выше, чем в европейских странах, временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявляет, что средневзвешенную стоимость электроэнергии национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" необходимо поднять на 58%, или на 33 коп., до 90 коп./кВт-ч.

Больше новостей о: Электроэнергия Валерий Тарасюк импорт электроэнергии НКРЭКУ Импорт электроэнергии из России

Энергоэффективность поможет бизнесу быстрее преодо...
В марте импорт электроэнергии из России сократился...
В Украине намерены запретить импорт электроэнергии...
В Украине хотят поднять тарифы на электроэнергию, ...
Кличко просит Кабмин разрешить Киеву запустить наземный транспорт с 23 мая, метро - с 25 мая
В Киеве количество новых случаев коронавируса начало падать
Новости
Импорт электроэнергии из России необходимо возобновить после кризиса, - НКРЭКУ 14:54
В апреле прибыль банков резко увеличилась и составила 9,2 млрд гривен 14:53
Испытание ракеты. Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ
В Черниговской области испытали ракетный комплекс "Корсар" 14:45
В Киевской области уменьшилось количество новых случаев коронавируса. Данные по районам 14:42
"Укрепление позиций отечественного производителя – стратегический вопрос для Украины", – "Фармак" 14:37
больше новостей
Кабмин разрешил ходить по улицам без маски 11:26 Инфографика
Зеленский значительно расширил права налоговой и контролирующих органов 11:14
Украинцев предупредили о трехдневных заморозках 09:58 Карта
Метро и детские сады откроются с 25 мая: при соблюдении адаптивного карантина 16:13
Пробки на мосту Патона.Фото: facebook.com/sergii.kostezh
В Киеве выстроилась 200-метровая очередь на троллейбус 11:08
больше новостей
Азербайджан передал Украине 23 тонны гумпомощи для борьбы с коронавирусом 20:26
Рада намерена разрешить взламывать квартиры из-за долгов за коммуналку 18:13
Кабмин разрешил ходить по улицам без маски 11:26 Инфографика
21.05.20 11:00 Пресс-конференция: "Предприятия полимерного рынка могут остановить свою работу" 16:32
Собаку продают за долги. Фото: setam.net.ua
Минюст отобрал у хозяина собаку за долги и продает с аукциона 16:38
больше новостей
Кабмин разрешил ходить по улицам без маски
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok