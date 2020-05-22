В Киевской области уменьшилось количество новых случаев коронавируса. Данные по районам

Количество заболевших коронавирусом в Киевской области 21 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 28 человек до 1 344, умерших - на 1 человека до 30.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 22 мая 2020 года официально подтверждено 1 344 случаев заболевания коронавирусом, из них 112 детей и 242 медицинских работника (данные за весь период). За последние сутки выявлены 28 новых случаев. За время пандемии умерли 30 человек", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 380 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 173, в Софиевской Борщаговке - 40 и в Петропавловской Борщаговке - 30), в Обуховском районе - 223 случая (наибольшее количество в Обухове - 104 и в Украинке - 36).

Также 65 случаев заболевания подтверждены в Броварском районе, 57 - в Бориспольском районе, 37 - в Васильковском, 33 - в Кагарлыкском, 23 - в Вышгородском, 17 - в Макаровском районе.

При этом 66 случаев подтверждены в Ирпене, 41 - в Борисполе, 40 - в Буче, 37 - в Броварах, по 36 - в Кагарлыке и Белой Церкви, 31 - в Коцюбинском, 26 - в Вышгороде, 25 - в Фастове, 24 - в Василькове.

На стационарном лечении находятся 209 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 1 107 человек.

Выздоровели 260 человек, в том числе 23 ребенка.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 3 997 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 56 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская областная государственная администрация решила пока не начинать дальнейшее смягчение карантина из-за большого количества новых случаев COVID-19 за последние 7 дней.

Также в Киеве по данным на 22 мая зафиксировали 2522 подтвержденных случая заболевания COVID-19.