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22 мая 2020, пятница, 14:42 491
Общество 2020-05-22T15:00:01+03:00
Українські Новини
В Киевской области уменьшилось количество новых случаев коронавируса. Данные по районам

В Киевской области уменьшилось количество новых случаев коронавируса. Данные по районам

Елена Новикова
Коронавирус, Смерть от коронавируса, Распространение коронавируса, Коронавирус в Киевской области, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусом в Киевской области 21 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 28 человек до 1 344, умерших - на 1 человека до 30.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини. 

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 22 мая 2020 года официально подтверждено 1 344 случаев заболевания коронавирусом, из них 112 детей и 242 медицинских работника (данные за весь период). За последние сутки выявлены 28 новых случаев. За время пандемии умерли 30 человек", - сказано в нем. 

В Киево-Святошинском районе подтверждены 380 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 173, в Софиевской Борщаговке - 40 и в Петропавловской Борщаговке - 30), в Обуховском районе - 223 случая (наибольшее количество в Обухове - 104 и в Украинке - 36).

 Также 65 случаев заболевания подтверждены в Броварском районе, 57 - в Бориспольском районе, 37 - в Васильковском, 33 - в Кагарлыкском, 23 - в Вышгородском, 17 - в Макаровском районе.

При этом 66 случаев подтверждены в Ирпене, 41 - в Борисполе, 40 - в Буче, 37 - в Броварах, по 36 - в Кагарлыке и Белой Церкви, 31 - в Коцюбинском, 26 - в Вышгороде, 25 - в Фастове, 24 - в Василькове. 

На стационарном лечении находятся 209 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 1 107 человек. 

Выздоровели 260 человек, в том числе 23 ребенка. 

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 3 997 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 56 сообщений. 

Как сообщали Українськi Новини, Киевская областная государственная администрация решила пока не начинать дальнейшее смягчение карантина из-за большого количества новых случаев COVID-19 за последние 7 дней.

Также в Киеве по данным на 22 мая зафиксировали 2522 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

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