В Черниговской области испытали ракетный комплекс "Корсар"

После того, как в Одесской области успешно испытало ракету "Ольха-М", в Черниговской области испытали легкий переносной ракетный комплекс "Корсар" с тепловизором, которое произвело конструкторское бюро "Луч ". Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ на своей странице в Facebook, передает Українські Новини.

В Черниговской области вблизи поселка Гончаровское, испытали легкий переносной ракетный комплекс (ЛПРК) "Корсар". Он имеет усовершенствованный прицел, который значительно расширяет боевые возможности комплекса.

Испытание ракеты "Корсар". Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

Дальность стрельбы комплекса до 2.5 км. Он предназначен для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей с любыми видами и типами брони: танков, бронетранспортеров, скоростных десантных катеров, а также малоразмерных целей, вертолетов, беспилотников.

"Во время испытаний во взаимодействии с ГП "Гос ККБ "Луч" были задействованы боевые расчеты, которые прошли соответствующую подготовку, от командования Сухопутных войск ВСУ, десантно-штурмовой войск, Сил специальных операций и Морской пехоты ВМС. Операторы расчетов, наряду с теоретическими навыками, отработали практические пуски ракет ", – говорится в сообщении.

Для эффективного распознавания цели и точности ее поражения, ракеты запускали в светлую и темную пору суток.

Испытали ракету "Корсар". Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

Во время испытания также измеряли точность траекторных параметров (дальность, скоростные характеристики, пространственные координаты) движения ракеты с помощью радарной системы MFTR210040, которая автоматически сопровождала ее с помощью радиолокационного канала с одновременной видео-регистрацией.

В пресс-службе также отмечают, что радарная система фиксирует с высокой точностью траекторные параметры ракетных и артиллерийских боеприпасов всех калибров, а также самолетов и БпЛА, и записывает все траекторные параметры объекта и может воспроизвести их в любой конкретной точке полета.

В Черниговской области испытали ракету "Корсар". Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

Сейчас прорабатываются полученные результаты испытаний.

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В Одесской области начали Государственное конструкторское бюро "Луч" начало испытание ракеты "Ольха-М".