Гривня після обвалу знову почала дорожчати. Курс НБУ на 25 травня

Поки долар продовжує зростати, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 25 травня, на 3,54 коп. до 26,7473 UAH\/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 22-24 травня, на 21,51 коп. до 26,7827 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 21 травня на 0,33 коп. до 26,9113 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 4,40 коп. до 26,6226 UAH\/USD. Також економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+\/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH\/USD на літо і осінь. Крім того, Національний банк України дозволив відкривати рахунки в банках дистанційно. НБУ затвердив повноцінні і спрощені моделі (при дотриманні лімітів) дистанційної ідентифікації.