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22 травня 2020, пʼятниця, 12:45 5 Документ
Президент 2020-05-22T13:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський у квітні заробив в 1,5 рази менше Єрмака

Зеленський у квітні заробив в 1,5 рази менше Єрмака

Елена Новикова
Зарплата, зарплати чиновників, зарплата президента, зарплата Зеленського, зарплати за квітень
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Заробітна плата Президента Володимира Зеленського за квітень склала 28 тис. гривень, в той час, як зарплата керівника Офісу Президента Андрія Єрмака за квітень склала 42,2 тис. гривень, а прес-секретаря Юлії Мендель – 46,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

"Заробітна плата Президента України Володимиру Зеленському у квітні 2020 року нараховано в розмірі посадового окладу 28 000 гривень", - сказано в ньому.

З квітня і до завершення карантину зарплата посадових осіб державних органів влади обмежена 47 230 гривнями, Президента однак ці зміни не торкнулися, оскільки його зарплата обмежена окладом, який менше зазначеної суми.

"Інших складових заробітної плати Президента України не встановлено", - йдеться у відповіді.

Видана Зеленському зарплата склала 22 540 гривень, оскільки 5 460 гривень з нарахованої суми склали податки і збори.

Зарплата президента Володимира Зеленського за квітень. Відповідь на запит Українських НовинЗарплата президента Володимира Зеленського за квітень. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата президента Володимира Зеленського за березень, як і за лютий, становила 28 тис. гривень.

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