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22 травня 2020, пʼятниця, 11:43 10
Судова влада 2020-05-22T13:00:03+03:00
Українські Новини
Порошенка знову викликали на допит в ДБР

Порошенка знову викликали на допит в ДБР

Анна Рудык
ДБР, Допит, Петро Порошенко, допит Порошенка
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Державне бюро розслідувань (ДБР) викликає колишнього Президента Петра Порошенка, який не з'явився на засідання Ради вперше за два місяці, як свідка на допит 26 травня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передають Українські Новини.

"Державним бюро розслідувань в установленому законом порядку не доведено до громадянина Порошенка П. А. необхідність явки в ДБР для допиту в якості свідка по одному з низки кримінальних проваджень", - сказано в ньому.

У зв'язку з цим відомство повідомляє Порошенка про необхідність з'явитися в ГБР 26 травня в 11:00 на допит у якості свідка.

"У відповідності зі ст. 133, 135-139, 224 Кримінально-процесуального кодексу України, в установленому законом порядку, з метою забезпечення виконання завдань кримінального судочинства, передбаченого ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України, Ви викликані в Державне бюро розслідувань для допиту в якості свідка в 11 год. 00 хв. 26 травня 2020 у кримінальному провадженні №42020000000000307, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається з 43 картин всесвітньо відомих художників", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що явка обов'язкова, при собі потрібно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко заявив про сафбрикованість "плівок Деркача".

Раніше народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи розмов з "голосами, схожими на Порошенка і Байдена" на яких колишній Президент України хвалиться, що підняв тарифи замість 75% на 100%.

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