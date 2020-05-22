Порошенка знову викликали на допит в ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) викликає колишнього Президента Петра Порошенка, який не з'явився на засідання Ради вперше за два місяці, як свідка на допит 26 травня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передають Українські Новини.

"Державним бюро розслідувань в установленому законом порядку не доведено до громадянина Порошенка П. А. необхідність явки в ДБР для допиту в якості свідка по одному з низки кримінальних проваджень", - сказано в ньому.

У зв'язку з цим відомство повідомляє Порошенка про необхідність з'явитися в ГБР 26 травня в 11:00 на допит у якості свідка.

"У відповідності зі ст. 133, 135-139, 224 Кримінально-процесуального кодексу України, в установленому законом порядку, з метою забезпечення виконання завдань кримінального судочинства, передбаченого ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України, Ви викликані в Державне бюро розслідувань для допиту в якості свідка в 11 год. 00 хв. 26 травня 2020 у кримінальному провадженні №42020000000000307, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається з 43 картин всесвітньо відомих художників", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що явка обов'язкова, при собі потрібно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко заявив про сафбрикованість "плівок Деркача".

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