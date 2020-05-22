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22 мая 2020, пятница, 11:04 22
Экономика 2020-05-22T11:10:08+03:00
Українські Новини
Рубль снова подскочил. Курс российской нацвалюты на 22 мая

Рубль снова подскочил. Курс российской нацвалюты на 22 мая

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

Пока доллар продолжает расти, в пятницу, 22 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 22 мая, повысился на 3 копейки и составляет 3,21 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в четверг повысился на 5 копеек и составляет 3,82 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 22 мая:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,21 3,82
Максимальный 3,65 5,00
Минимальный 2,30 3,63

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 21 мая на 0,33 коп. до 26,9113 UAH/USD, курс покупки повысился на 4,40 коп. до 26,6226 UAH/USD.

Также экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что Национальный банк Украины не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

Кроме того, Национальный банк Украины разрешил открывать счета в банках дистанционно. НБУ утвердил полноценные и упрощенные модели (при соблюдении лимитов) дистанционной идентификации.

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