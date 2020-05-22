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22 травня 2020, пʼятниця, 11:04 7
Економіка 2020-05-22T11:36:07+03:00
Українські Новини
Рубль знову підскочив. Курс російської нацвалюти на 22 травня

Рубль знову підскочив. Курс російської нацвалюти на 22 травня

Анна Рудык
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Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

Поки долар продовжує зростати, в п'ятницю, 22 травня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 22 травня, підвищився на 3 копійки і становить 3,21 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в четвер підвищився на 5 копійок і становить 3,82 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 22 травня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,21 3,82
Максимальний 3,65 5,00
Мінімальний 2,30 3,63

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 21 травня на 0,33 коп. до 26,9113 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,40 коп. до 26,6226 UAH/USD.

Також економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

Крім того, Національний банк України дозволив відкривати рахунки в банках дистанційно. НБУ затвердив повноцінні і спрощені моделі (при дотриманні лімітів) дистанційної ідентифікації.

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