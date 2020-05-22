Рубль знову підскочив. Курс російської нацвалюти на 22 травня

Поки долар продовжує зростати, в п'ятницю, 22 травня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 22 травня, підвищився на 3 копійки і становить 3,21 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в четвер підвищився на 5 копійок і становить 3,82 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 22 травня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,21 3,82 Максимальний 3,65 5,00 Мінімальний 2,30 3,63

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 21 травня на 0,33 коп. до 26,9113 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,40 коп. до 26,6226 UAH/USD.

Також економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

Крім того, Національний банк України дозволив відкривати рахунки в банках дистанційно. НБУ затвердив повноцінні і спрощені моделі (при дотриманні лімітів) дистанційної ідентифікації.