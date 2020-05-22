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22 травня 2020, пʼятниця, 10:46 8
Економіка 2020-05-22T11:30:03+03:00
Українські Новини
Долар і євро знову дорожчають. Курс валют на 22 травня

Долар і євро знову дорожчають. Курс валют на 22 травня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс долара
Курс долара

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 21 травня на 0,33 коп. до 26,9113 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,40 коп. до 26,6226 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 6,04 коп. до 28,8961 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 5,40 коп. до 29,4745 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,6226 26,9113 28,8961 29,4745 3,21 3,82
Максимальний 26,7500 27,0000 29,1000 29,8000 3,65 5,00
Мінімальний 26,4000 26,7000 28,4000 29,2000 2,30 3,63

Як повідомляли Українські Новини, економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

Крім того, Національний банк України дозволив відкривати рахунки в банках дистанційно. НБУ затвердив повноцінні і спрощені моделі (при дотриманні лімітів) дистанційної ідентифікації.

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