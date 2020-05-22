За сутки количество проведенных Минздравом тестов на коронавирус уменьшилось на 5%

В то время, как по состоянию на 22 мая в Украине снизилось количество новых зараженных коронавирусом по сравнению с двумя предыдущими сутками, 21 мая количество проведенных тестов ПЦР снизилось на 4,7% до 8,9 тыс. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

За прошлые сутки Минздрав провел 8 923 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 4,7% меньше по сравнению с предыдущими сутками.

"За прошедшие сутки осуществлено 8 923 исследования методом ПЦР", – сообщил министр.

Также с начала года было проведено всего 267 185 исследований.

Также, за прошлые сутки в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 1 284 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала года – 50 636 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, 19 мая Минздрав провел 8 568 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, что на 21,3% больше по сравнению с предыдущими сутками.

Министерство здравоохранения утвердило алгоритм проведения тестирования методом иммуно-ферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу: кому в первую очередь будут делать тесты.