За добу у світі зафіксували 103 297 випадків зараження коронавірусом. Дані на 22 травня

У п'ятницю, 22 травня, у світі кількість випадків зараження коронавірусом за добу збільшилася на 103 297 до 5 103 278, 1 949 300 з них одужали (50 015 за добу), 332 925 - померли (4 756 за добу).

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам.

Найбільше випадків зафіксували у США, де вірус підтвердили у 1 577 287 осіб, 94 702 з них померли, а 298 418 - вилікувалися.

На другому місці Росія, де коронавірусом заразилися 317 554 людини, всього в країні 3 099 летальних випадків, а перемогли хворобу 92 681 чоловік.

За кількістю заражених коронавірусом на третьому місці знаходиться Бразилія. Коронавірусом в країні заразилися 310 087, померли - 20 048, а одужали - 125 960 чоловік.

На четвертому місці знаходиться Великобританія. Коронавірусом заразилися 1 577 287 осіб, одужали 298 418 і померли 94 702 людини.

В Іспанії зафіксували 233 037 випадків захворювання COVID-19. Вона на п'ятому місці. Кількість померлих у країні становить 27 949 осіб, а 150 376 осіб перемогли хворобу.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як уникнути коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ зафіксувала рекордну кількість заражень коронавірусом за добу.

Крім того, Трамп вважає за честь лідерство США за кількістю хворих коронавірусом.