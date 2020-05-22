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22 мая 2020, пятница, 05:00 13
Финансы 2020-05-22T05:00:01+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает падать в цене. Курс НБУ на пятницу и выходные

Гривна продолжает падать в цене. Курс НБУ на пятницу и выходные

Елена Новикова
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Курс НБУ
Курс НБУ

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22-24 мая, на 18,45 коп. до 26,7699 UAH/USD, в то время, как в четверг, 21 мая, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 15,97 коп. до 26,8927 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 мая, на 6,95 коп. до 26,5854 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,7503
1 доллар США 26,7699
1 швейцарский франк 27,6906
10 иен 2,4868
10 российских рублей 3,7783
1 евро 29,4616

Как сообщали Українскі Новини, экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что Национальный банк Украины не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

Кроме того, Национальный банк Украины разрешил открывать счета в банках дистанционно. НБУ утвердил полноценные и упрощенные модели (при соблюдении лимитов) дистанционной идентификации.

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