Гривня продовжує падати в ціні. Курс НБУ на п'ятницю і вихідні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22-24 травня, на 18,45 коп. до 26,7699 UAH/USD, у той час, як в четвер, 21 травня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 15,97 коп. до 26,8927 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 травня, на 6,95 коп. до 26,5854 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 32,7503 1 долар США 26,7699 1 швейцарський франк 27,6906 10 ієн 2,4868 10 російських рублів 3,7783 1 євро 29,4616

Як повідомляли Українські Новини, економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

Крім того, Національний банк України дозволив відкривати рахунки в банках дистанційно. НБУ затвердив повноцінні і спрощені моделі (при дотриманні лімітів) дистанційної ідентифікації.