Гривня продовжує падати в ціні. Курс НБУ на п'ятницю і вихідні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22-24 травня, на 18,45 коп. до 26,7699 UAH\/USD, у той час, як в четвер, 21 травня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 15,97 коп. до 26,8927 UAH\/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 травня, на 6,95 коп. до 26,5854 UAH\/USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 32,7503 1 долар США 26,7699 1 швейцарський франк 27,6906 10 ієн 2,4868 10 російських рублів 3,7783 1 євро 29,4616 Як повідомляли Українські Новини, економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+\/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH\/USD на літо і осінь. Крім того, Національний банк України дозволив відкривати рахунки в банках дистанційно. НБУ затвердив повноцінні і спрощені моделі (при дотриманні лімітів) дистанційної ідентифікації.