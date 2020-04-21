За "короля контрабанды" Альперина внесли залог в 41,6 млн гривен

После того, как СМИ в марте сообщили, что в прокуратуре "потеряли" более четверти миллиона арестованных долларов, связанных с делом Вадима Альперина, за бизнесмена внесли 41,6 млн гривен залога.

Об этом говорится в сообщении организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"За Альперина внесли 41,6 млн грн залога", - сказано в нем.

Это та часть, которую он должен был внести после взыскания в доход государства 35 млн его предыдущего залога.

Как сообщали Українськi Новини, "Крестный отец" контрабанды Альперин вышел из СИЗО под залог в 70 млн гривен.

НАБУ сообщило о подозрении бизнесмену Альперину.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали бизнесмена Вадима Альперина, за помощь в поимке которого Президент Зеленский обещал "ценный подарок".