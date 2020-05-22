Зной со шквалами и градом: синоптики изменили прогноз погоды на лето

В то время, как синоптики прогнозируют рекордно холодное завершение мая, а также что погода в Украине в июне не принесет летнего тепла, в целом погода в Украине летом будет солнечной — на смену холодному маю, по прогнозам синоптиков, все же придет теплый июнь.

"В июне дожди должны распределиться в течение месяца, но возможно они будут со шквалами и градом. Июнь будет однозначно теплее, чем май. В Украине еще такого не было, чтоб июнь был холоднее мая. Температуры должны быть средние — это 20−25 градусов тепла", — прогнозирует Зоя Олейник, передает ТСН.

Она добавила, что в июне будет и жарко — температура поднимется до 30 градусов тепла и выше.

Прогноз погоды на лето-2020 от народного синоптика. Коллаж: Сегодня.

"Маловероятно, что в июне средняя суточная температура будет опускаться ниже 18−19 градусов тепла. Должна быть на уровне 20−25 градусов — а это тепло", — говорит синоптик.

В то же время, ученые из Службы климатических изменений Коперника также опубликовали сезонный прогноз, согласно которому Европу ждет особенно знойное и сухое лето, сообщает Fortune. Ученые с вероятностью более 40% прогнозируют, что количество осадков в центральной части Европы, Испании и Франции будет намного меньше нормы, что может привести к засухе.

Погода летом / Фото: Fortune

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара.

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Также в течение всех летних месяцев, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.