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21 мая 2020, четверг, 20:51 91
Политика 2020-05-21T20:58:40+03:00
Українські Новини
Военные на передовой записали видео ко Дню вышиванки

Военные на передовой записали видео ко Дню вышиванки

Ярина Вацяк
Военные, Стих, День вышиванки, День вышивании-2020

Украинские военные на передовой в Международный день вышиванки прочитали стихотворение о вышиванке.

Видео опубликовано издание "АрмияInform".

"С 2006 года в Украине в третий четверг мая отмечают День вышиванки. Этот день не предусматривает особой помпезности, хотя имеет очень глубокий контекст. Вероятно, именно вышитая сорочка является одним из самых распространенных "идентификаторов" украинский среди других наций мира. За последние несколько лет одежда, украшенная национальным украинским орнаментом, снова получила массовую популярность в разных слоях общества: вышиванки носит молодежь как дополнение к повседневной одежде, политики, актеры, телеведущие и т.д", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные также не отстают и - среди воинов вышитая рубашка считается сильным оберегом и лучшим подарком.

Как сообщали Українські Новини, компания Google создала яркий дудл ко Дню вышиванки, который в этом году приходится на 21 мая. 

Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в День вышиванки, 21 мая, передали подарки мировым лидерам. Вышитые рубашки получили лидеры США, Германии, Франции, Канады, Польши

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