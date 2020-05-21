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21 травня 2020, четвер, 20:51 8
Політика 2020-05-21T22:30:02+03:00
Українські Новини
Військові на передовій записали відео до Дня вишиванки

Військові на передовій записали відео до Дня вишиванки

Ярина Вацяк
військові, вірш про вишиванку

Українські військові на передовій до Міжнародного дня вишиванки, який відзначається сьогодні, 21 травня, прочитали вірш про вишиванку.

Відео опубліковано видання "АрміяInform".

"З 2006 року в Україні у третій четвер травня відзначають День вишиванки. Цей день не передбачає особливої помпезності, хоча має надзвичайно глибокий контекст. Певно, саме вишита сорочка є одним із найбільш поширених «ідентифікаторів» українців серед інших націй світу. За останні декілька років одяг, оздоблений національним українським орнаментом, знову здобув масову популярність у різних верствах суспільства: вишиванки вбирає молодь як доповнення до повсякденного одягу, політики, актори, телеведучі тощо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські військові також не пасуть задніх і – серед воїнів вишита сорочка вважається сильним оберегом та найкращим подарунком.

Як повідомляли Українські Новини, компанія Google створила яскравий дудл до Дня вишиванки, який цього року припадає на 21 травня.

Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська у День вишиванки, 21 травня, передали подарунки світовим лідерам. Вишиті сорочки отримали лідери США, Німеччини, Франції, Канади, Польщі.

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День вишиванки на передовій. Скріншот відео АрмияInform
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