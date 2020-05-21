Google создал праздничный дудл ко Дню вышиванки

Компания Google создала яркий дудл ко Дню вышиванки, который в этом году приходится на 21 мая.

Google на странице поиска создал дудл с орнаментами, которые напоминают вышиванку.



В вышиванки в этот день массово одеваются не только в Украине, но и за рубежом.



"Спустя столетия вышиванка сегодня признана неотъемлемой частью национального костюма Украины и выражением патриотизма и культурной гордости. Так что наденьте свою лучшую вышитую рубашку и присоединяйтесь к этому празднику украинской культуры!

Поздравляем с Международным Днем Вышиванки!", - написали в Google.

Google подготовил дудл ко Дню вышиванки. Скриншот: Google



Ранее Українські Новини подготовили поздравления в картинках ко Дню вышиванки.



Кроме того, ежегодно День Киева отмечают в последнее воскресенье мая. В этом году День Киева будет праздноваться 31 мая в онлайн формате.



В первый месяц лета, 7 июня православные христиане будут праздновать Троицу. В связи с государственным праздником, в украинцев будет 3 выходных дня.