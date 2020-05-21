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21 мая 2020, четверг, 09:31 110
Lifestyle 2020-05-21T10:00:02+03:00
Українські Новини
Google создал праздничный дудл ко Дню вышиванки

Google создал праздничный дудл ко Дню вышиванки

Валерия Драгомирова
Google, дудл, День вышиванки
Дудл ко Дню вышиванки
Дудл ко Дню вышиванки

Компания Google создала яркий дудл ко Дню вышиванки, который в этом году приходится на 21 мая. 

Google на странице поиска создал дудл с орнаментами, которые напоминают вышиванку. 

В вышиванки в этот день массово одеваются не только в Украине, но и за рубежом.

"Спустя столетия вышиванка сегодня признана неотъемлемой частью национального костюма Украины и выражением патриотизма и культурной гордости. Так что наденьте свою лучшую вышитую рубашку и присоединяйтесь к этому празднику украинской культуры!

Поздравляем с Международным Днем Вышиванки!", - написали в Google. 

Дудл ко Дню вышиванки подготовил GoogleGoogle подготовил дудл ко Дню вышиванки. Скриншот: Google


Ранее Українські Новини подготовили поздравления в картинках ко Дню вышиванки

Кроме того, ежегодно День Киева отмечают в последнее воскресенье мая. В этом году День Киева будет праздноваться 31 мая в онлайн формате.

В первый месяц лета, 7 июня православные христиане будут праздновать Троицу. В связи с государственным праздником, в украинцев будет 3 выходных дня.

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