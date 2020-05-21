СЕТАМ продает конфискованных по решению суда собак впервые

Об этом на брифинге сообщил директор СЕТАМ Александр Мамро.

"Нет, такого раньше не было", - сказал он.

По его словам, СЕТАМ абсолютно законно выставило на продажу 2 лота собак, так как есть решения судов.

Также он сообщил, что СЕТАМ не может продавать диких животных, а только домашних, таких как: куры, гуси, коровы, индюки и так далее.

Но при этом, не может выставлять на продажу тигров или львов или медведей.

Как сообщали Українськi Новини, ранее появилась информация, что суд конфисковал собаку у хозяев из-за долгов.

Министр юстиции Денис Малюська объяснил, что собака укусила прохожих и суд оштрафовал владельца и постановил эту собаку конфисковать.

Он подчеркнул, что животным конфискация часто идет на пользу из-за ненадлежащего содержания.

Кроме того, Малюська допускает выставление на аукцион 3 львов и 5 медведей в ближайшее время.

Также глава Минюста выразил готовность забрать пса, которого продают с молотка.

Тем временем, зоозащитница Серпинская поддерживает продажу на аукционе конфискованных собак.





