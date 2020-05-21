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21 мая 2020, четверг, 20:04 47
Политика 2020-05-21T20:30:02+03:00
Українські Новини
СЕТАМ продает конфискованных по решению суда собак впервые

СЕТАМ продает конфискованных по решению суда собак впервые

Надежда Комендантова
Минюст, Собаки, Аукцион, Торги, СЕТАМ
Собаку продают за долги. Фото: setam.net.ua
Собаку продают за долги. Фото: setam.net.ua

Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции выставило на продажу собак, которые были конфискованы у владельцев по решению суда впервые.

Об этом на брифинге сообщил директор СЕТАМ Александр Мамро.

"Нет, такого раньше не было", - сказал он.

По его словам, СЕТАМ абсолютно законно выставило на продажу 2 лота собак, так как есть решения судов.

Также он сообщил, что СЕТАМ не может продавать диких животных, а только домашних, таких как: куры, гуси, коровы, индюки и так далее. 

Но при этом, не может выставлять на продажу тигров или львов или медведей. 

Как сообщали Українськi Новини, ранее появилась информация, что суд конфисковал собаку у хозяев из-за долгов.

Министр юстиции Денис Малюська объяснил, что собака укусила прохожих и суд оштрафовал владельца и постановил эту собаку конфисковать.

Он подчеркнул, что животным конфискация часто идет на пользу из-за ненадлежащего содержания.

Кроме того, Малюська допускает выставление на аукцион 3 львов и 5 медведей в ближайшее время.

Также глава Минюста выразил готовность забрать пса, которого продают с молотка.

Тем временем, зоозащитница Серпинская поддерживает продажу на аукционе конфискованных собак.



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