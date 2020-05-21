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21 мая 2020, четверг, 20:26 57
Внешняя политика 2020-05-21T20:34:11+03:00
Українські Новини
Азербайджан передал Украине 23 тонны гумпомощи для борьбы с коронавирусом

Азербайджан передал Украине 23 тонны гумпомощи для борьбы с коронавирусом

Елена Новикова
Азербайджан, Гуманитарная помощь, Коронавирус, коронавирус в Украине
Гуманитарная помощь с Азербайджана. Фото: Офис Президента
Гуманитарная помощь с Азербайджана. Фото: Офис Президента

Азербайджан предоставил Украине 23 тонны гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, в то время, как США увеличили финансовую помощь Украине в связи с COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента Владимира Зеленского, передают Українськi Новини.

"Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква встретил в Международном аэропорту "Борисполь" (Киев) самолет, который доставил из Баку гуманитарную помощь нашему государству в рамках противодействия распространению COVID-19", - сказано в нем.

Гуманитарный груз включает 100 тыс. медицинских масок, 5 тыс. защитных комбинезонов, а также бесконтактные термометры, дезинфекторы и другое медицинское оборудование.

"Договоренность о предоставлении указанной гуманитарной помощи была достигнута по результатам телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшегося 26 марта 2020", - говорится в сообщении.

Офис Президента считает, что этот шаг в очередной раз засвидетельствовал прочность стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном.

Зеленский передал Алиеву и его супруге в качестве подарка традиционные украинские сорочки по случаю Всемирного дня вышиванки.

Как сообщали Українськi Новини, доставка антисептиков в Италию, которые Украина предоставила Италии в качестве гуманитарной помощи, обошлась Нацгвардии более чем в полмиллиона гривен.

Ранее Кабмин выделил 10 млн гривен на гуманитарную помощь Албании.

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