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29 апреля 2020, среда, 10:01 416 Документ
Силовые структуры 2020-04-29T10:02:03+03:00
Українські Новини
Доставка антисептиков в Италию обошлась Нацгвардии более чем в полмиллиона гривен

Доставка антисептиков в Италию обошлась Нацгвардии более чем в полмиллиона гривен

Анна Рудык
Гуманитарная помощь, Госпомощь, Нацгвардия, помощь Италии
Гуманитарная помощь Италии. Фото: Антон Геращенко/Фейсбук
Гуманитарная помощь Италии. Фото: Антон Геращенко/Фейсбук

Доставка гуманитарной помощи в Италию обошлась Национальной гвардии в 633,5 тысяч гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Главного управления Национальной гвардии на запрос Українських Новин.

Согласно ему, в апреле Украина осуществила два авиарейса для доставки 8,9 тонн дезинфицирующей жидкости.

Первый рейс обошелся Украине в 302,6 тыс. грн, из них 292,9 тыс. стоило топливо, 9,5 - суточные экипажу, сопутствующие расходы - 94 грн.

Второй рейс стоил 330,8 тыс. грн, из них 322,5 тыс. стоило топливо, 8,1 - суточные экипажу, сопутствующие расходы - 158 грн.

Счетов по оплате авианавигационных и диспетчерских услуг пока не поступало.

Согласно ответу на запрос, в Нацгвардии отсутствует информация о стоимости закупки дезинфицирующих жидкостей и выделении на это бюджетных средств.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин выделил 10 млн гривен на гуманитарную помощь Албании.

Ранее помощь Италии в борьбе с пандемией коронавируса вылетели 20 украинских врачей на 14 дней. В Италию полетели инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры, то есть все те, кто занимается лечением этой болезни

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